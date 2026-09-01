Se espera que enfríe el área de San Diego esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) informó el domingo que se espera una tendencia gradual de enfriamiento en el área de San Diego hasta mediados de esta semana, seguida de un ligero aumento de las temperaturas durante la segunda mitad de la misma.

Se prevé que las temperaturas máximas en la costa oscilen entre los 70 y 79 grados Fahrenheit esta semana, con mínimas nocturnas entre los 60 y 69 grados. En los valles del interior, las máximas rondarán los 85 grados durante toda la semana, con temperaturas nocturnas en el rango bajo de los 60 grados. En las zonas montañosas, las máximas variarán desde la parte alta de los 70 hasta la parte baja de los 80 grados, con mínimas cercanas a los 60 grados. En los desiertos, las máximas alcanzarán la parte alta de los 90 grados, con temperaturas nocturnas en el rango bajo de los 70 grados.

Se espera la presencia de nubes bajas costeras durante las noches y mañanas de la mayor parte de la semana, extendiéndose ocasionalmente hacia los valles del oeste. Aunque sigue siendo probable un aumento en la nubosidad alta para el martes y el miércoles, las probabilidades de precipitaciones han disminuido, según el NWS.

"Estamos monitoreando la posibilidad de precipitaciones generalizadas durante el fin de semana del Día del Trabajo; sin embargo, existe una gran incertidumbre sobre cómo evolucionará el pronóstico", señaló el NWS. "Si bien el Centro Nacional de Huracanes estima un 90% de probabilidades de que esta perturbación se convierta en un ciclón tropical frente a las costas de México en los próximos siete días, es demasiado pronto para determinar qué impactos, si los hubiera, podríamos experimentar a nivel local".