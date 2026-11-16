Se esperan temperaturas más frescas y lluvia en el condado de San Diego esta semana

El condado de San Diego espera temperaturas más frescas esta semana, con varias probabilidades de lluvia, vientos fuertes y posibles tormentas eléctricas, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Se prevé que el primer sistema de tormenta pase por la región entre el lunes y la madrugada del martes, trayendo consigo chubascos dispersos y una ligera probabilidad de tormentas eléctricas, especialmente cerca de la costa y en los valles del interior. Un segundo sistema, potencialmente más intenso, llegaría el jueves y continuaría hasta el viernes, provocando más precipitaciones y la posibilidad de inundaciones localizadas.

Las temperaturas se mantendrán por debajo de los promedios estacionales durante toda la semana; los días más frescos serán del martes al viernes. Se espera que las temperaturas máximas diurnas promedio en el condado de San Diego sean de aproximadamente 68 grados en la costa, 65 grados en los valles del interior, 55 grados en las zonas montañosas y 72 grados en los desiertos.

Las temperaturas mínimas nocturnas rondarán los 53 grados en la costa, 49 grados en los valles del interior, 40 grados en las montañas y 53 grados en los desiertos, indicó el NWS.

Las comunidades montañosas registrarán las temperaturas más bajas, con máximas diurnas generalmente en el rango de los 50 grados y mínimas nocturnas que descenderán hasta situarse entre los 30 y 40 grados. Según los meteorólogos, el nivel de nieve podría descender hasta una altitud de entre 6,000 y 6,500 pies a principios del martes, aunque solo se espera una ligera capa de nieve en las zonas de mayor elevación.

La tormenta prevista para el jueves y viernes podría traer lluvias más intensas, particularmente en las montañas. Los meteorólogos señalan que existe una mayor probabilidad de precipitaciones generalizadas, aunque la trayectoria exacta y la intensidad de la tormenta aún son inciertas.

También se esperan vientos fuertes con ambos sistemas. En las zonas desérticas podrían registrarse ráfagas de entre 25 y 30 mph, mientras que en las áreas montañosas podrían alcanzar entre 35 y 40 mph. En los pasos de montaña propensos al viento, las ráfagas podrían llegar a los 45 o 50 mph.

Los residentes de la costa y quienes navegan por la zona deben prepararse para condiciones peligrosas. Se mantiene vigente un aviso por oleaje fuerte hasta las 4:00 a. m. del miércoles, con olas de 6 a 8 pies —que podrían alcanzar los 10 pies— a lo largo de las playas orientadas hacia el oeste. También existe el riesgo de fuertes corrientes de resaca. Se ha emitido un aviso para embarcaciones pequeñas, vigente desde las 4 p. m. del lunes hasta las 4 a. m. del miércoles para las aguas costeras del condado de San Diego.

El servicio meteorológico recomienda a los residentes mantenerse al tanto de los pronósticos actualizados, ante la aproximación de una segunda tormenta más adelante en la semana.