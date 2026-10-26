Un hombre de Woodland afirma que fue golpeado por un vehículo de ICE, mientras aumentan reportes de operativos en el norte de California

Un hombre que documentaba actividades federales de inmigración en Woodland afirma que, el martes de la semana pasada, un vehículo del ICE lo atropelló.

"Vi que venía directamente hacia mí y, antes de darme cuenta, me golpeó en la zona del pecho y las costillas; salí volando", relató a CapRadio Antonio Moreida, residente de Woodland.

Moreida explicó que salió tras recibir una alerta de NorCal Resist, una organización de apoyo a los inmigrantes con sede en Sacramento que realiza un seguimiento de posibles operaciones de control migratorio en 25 condados. Señaló que intentaba documentar los vehículos porque no tenían matrículas visibles ni otras marcas claras que los identificaran como pertenecientes a las fuerzas del orden.

Moreida estaba grabando vehículos sin identificación en una calle de Woodland el martes, cuando, según relató, una Chevrolet Tahoe se dirigió hacia él y lo golpeó en el pecho. Moreida dijo que fue trasladado al hospital, donde lo examinaron para determinar si tenía lesiones.

El incidente atrajo a una multitud a una reunión del Consejo de Woodland esa misma noche, donde los residentes expresaron su preocupación por el operativo federal.

Moreida dijo que le sorprendió el apoyo que recibió de los miembros de la comunidad y de los funcionarios locales.

"Esto no se trata de mí", dijo. "Soy solo uno de varios casos de este tipo que siguen ocurriendo sin que nadie rinda cuentas".



La policía de Woodland revisa un video, mientras el DHS cuestiona la versión de Moreida

Victoria Danzl, portavoz de la policía de Woodland, declaró a CapRadio que el departamento está investigando el incidente.

"No participamos en el operativo federal, conforme a la ley de California; nuestra función se limita a investigar la colisión de manera independiente y a determinar los hechos relacionados con ella", señaló Danzl.

El Departamento de Seguridad Nacional cuestiona la versión de Moreida y sostiene, en un comunicado, que el ICE no atropelló a ningún peatón.

"Un agitador saltó sobre el cofre de un vehículo de ICE y el agente que lo conducía frenó", señala el comunicado. "El agitador se deslizó del cofre… Fingir una caída para las cámaras es peligroso, especialmente cuando interfiere con un operativo federal de las fuerzas del orden".

Sin embargo, la Policía de Woodland señaló que su revisión de las pruebas en video, grabadas desde múltiples ángulos, contradice aspectos clave de la versión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Según el departamento policial, las imágenes muestran que Moreida fue golpeado por un vehículo conducido por un agente de ICE y que no saltó sobre el cofre.

La Policía también informó que el conductor permaneció cerca del lugar, se comunicó con las autoridades y cooperó con los oficiales durante la investigación inicial.

El alcalde de Woodland, Tom Stallard, dijo que la ciudad planea solicitar la intervención de la fiscalía del condado de Yolo en el caso.



NorCal Resist reporta un fuerte aumento de los operativos migratorios

El incidente en Woodland es uno de varios reportes sobre operativos de control migratorio en la región durante las últimas semanas.

Giselle García, de la organización NorCal Resist, señaló que la línea de respuesta rápida de su entidad ha estado recibiendo más llamadas de lo habitual desde el 8 de octubre. Antes de este incremento, indicó que en una semana típica solían recibir entre 10 y 20 reportes.

"Hemos estado atendiendo entre 20 y 50 casos al día", afirmó García. "Y estamos registrando detenciones confirmadas prácticamente todos los días".

Los registros del grupo no constituyen un recuento oficial de las detenciones realizadas por el ICE. Según García, algunos casos no pueden documentarse por completo porque los testigos o los familiares carecen de la información necesaria para identificar a la persona detenida o localizarla dentro del sistema migratorio. La mayoría de los informes provienen de los condados de Sutter, Yolo, Butte y Sacramento, señaló García.

Este incremento se produce tras un anuncio realizado en septiembre por el Departamento de Seguridad Nacional, en el que se informó que el ICE había iniciado lo que denominó una "operación a nivel nacional de seguridad pública en ciudades santuario". El Departamento indicó que la iniciativa tendría como objetivo a inmigrantes descritos como delincuentes, incluidos asesinos y miembros de pandillas.

Garcia señaló que, tras el anuncio, NorCal Resist comenzó a detectar un aumento de la actividad en el Valle Central, seguido de una mayor actividad en el norte de California.

"De hecho, estamos operando bajo la premisa de que esta es, simplemente, la nueva normalidad", afirmó Garcia.



Familias enfrentan obstáculos para localizar a sus parientes detenidos y obtener asistencia legal

Raquel Aldana, profesora de Derecho en la UC Davis, señaló que la comunidad jurídica ya se encontraba desbordada antes del reciente incremento en las medidas de control, dado que los detenidos siguen teniendo dificultades para encontrar abogados disponibles que los representen.

"Cuando yo ejercía el derecho en el ámbito de los derechos humanos en América Latina, a lo que está ocurriendo ahora lo llamábamos "desapariciones forzadas"; y lo único que podía salvar a las personas de ser víctimas de una desaparición forzada a manos del gobierno era el habeas corpus, que los abogados presentaban en su nombre", afirmó.

Aldana señaló que observa ciertas similitudes en la forma en que la actual administración actúa respecto a los inmigrantes detenidos, especialmente cuando los envía a países de los que no son originarios; una táctica cuya continuidad ha permitido la Corte Suprema mientras analiza si dicha política es legal.

"Además, se han incorporado muchas prácticas nuevas, como la negativa a informar o confirmar a los familiares —una vez que alguien ha sido detenido por el ICE— sobre el hecho de la detención o el lugar donde se encuentra recluida la persona", afirmó Aldana. "Y creo que eso es precisamente lo que está atemorizando a la gente".

