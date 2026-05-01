Crossing South: Reescribiendo la historia de la frontera en Baja California

En este episodio, el equipo de Port of Entry se sienta a platicar con Jorge Meraz, tijuanense y conductor del programa de viajes de PBS “Crossing South”.

Desde hace más de una década, Jorge ha estado contando otra cara de la región fronteriza — una que casi no sale en los titulares.

Nos platicó cómo fue crecer en Tijuana y cómo, con el tiempo, la vida entre dos países fue moldeando su forma de ver el mundo e inspirándose a mostrar a través de su lente los colores vibrantes de Baja California.

También ha llevado a su audiencia más allá de las narrativas de miedo, resaltando las tradiciones, la cultura y la increíble comida que definen la región, e invitando a ver que cruzar al sur no es algo que temer, sino una oportunidad para vivir una experiencia cultural y gastronómica única.

A lo largo de la conversación, exploramos cómo la cobertura mediática influye en la percepción de seguridad, por qué persiste el miedo de cruzar a México y qué es lo que realmente vive la gente cuando lo hace.

Desde los tacos y el turismo hasta la identidad y la comunidad, esta charla pinta un panorama más completo de la vida en la frontera entre México y Estados Unidos, y de todo lo que puede pasar cuando la curiosidad le gana al miedo.

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Port of Entry tiene una nueva temporada con más historias de nuestra región fronteriza. En esta ocasión, estamos mostrando las perspectivas de algunos moldeadores y visionarios de las tierras fronterizas. Te contamos historias de personas que están impactando la región, y en algunos casos, el mundo con su trabajo e investigación; desde urbanismo hasta arquitectura, educación y política, y hasta arte y robótica.

¡Escucha nuestra nueva temporada!

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Créditos

Hosts: Alan Lilienthal and Natalie González

Escritor/Productor: Julio C. Ortiz Franco

Productor Técnico/Diseñador Sonoro: Adrian Villalobos

Editora: Chrissy Nguyen

Episodios traducidos por: Natalie González and Julio C. Ortíz Franco

Directora de Programación de Audio y Operaciones: Lisa Morrisette

