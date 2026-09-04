Escribiendo la frontera: el poeta Adolfo Guzmán-López sobre Tijuana, San Diego y California Southern

¿Cómo convertimos las experiencias y memorias que nos han marcado en arte?

En este episodio, grabado en vivo durante el San Diego Book Festival de KPBS, platicamos con Adolfo Guzmán-López sobre lo que significó crecer entre Tijuana y San Diego y cómo esas experiencias terminaron encontrando un lugar en su escritura.

Adolfo creció siendo testigo de dos mundos muy distintos: los vecindarios de clase trabajadora de la Tijuana de los años 70 y los vecindarios de clase media y alta de Pacific Beach, a donde acompañaba a su mamá mientras ella trabajaba limpiando casas.

Con el tiempo, Adolfo se mudó a National City y creció en Estados Unidos. Sus experiencias en ambos lados de la frontera lo llevaron a convertirse en periodista, escritor y poeta.

En su obra más reciente, California Southern: Writing from the Road, 1992–2025, Adolfo recorre distintas etapas de su vida y les da voz a las personas, los lugares y las experiencias que lo ayudaron a convertirse en quien es.

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Créditos

Hosts: Alan Lilienthal and Natalie González

Escritor/Productor: Julio C. Ortiz Franco

Productor Técnico/Diseñador Sonoro: Adrian Villalobos

Editora: Chrissy Nguyen

Episodios traducidos por: Natalie González and Julio C. Ortíz Franco

Directora de Programación de Audio y Operaciones: Lisa Morrisette