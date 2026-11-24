Un hombre del área de Sacramento relata que se dirigía a un trabajo de jardinería junto a un amigo de hace mucho tiempo, cuando agentes federales de inmigración siguieron su camioneta hasta el estacionamiento de un supermercado.

Julio, cuyo nombre real se mantiene en reserva por temor a represalias, contó que varios agentes se acercaron al vehículo y se identificaron como oficiales de inmigración.

Julio señaló que, finalmente, los agentes lo esposaron y lo retuvieron dentro de un vehículo durante unos 15 minutos antes de dejarlo ir. Su amigo, en cambio, fue detenido.

"Ya no te sientes tan seguro", dijo Julio . "A veces no te sientes seguro al salir, porque piensas que podrían arrestarte en cualquier momento, aunque no hayas hecho nada".

Julio lleva más de 25 años viviendo en Estados Unidos y trabaja en el sector de la jardinería. Comenta que este episodio ha cambiado su forma de llevar su vida cotidiana, aunque sigue trabajando y cuidando de su familia.

Gerardo Zavala / CapRadio Julio, cuya identidad se mantiene en reserva porque teme represalias, en su vehículo de trabajo el viernes 13 de noviembre de 2026, en Sacramento.

Giselle Garcia, de NorCal Resist, una organización de apoyo mutuo y defensa de los derechos de los inmigrantes, dijo que los agentes nunca le explicaron a Julio por qué se habían acercado a la camioneta. Los documentos que recibió posteriormente, en los que se le indicaba que debía presentarse ante ICE para una revisión, tampoco ofrecían una explicación sobre el motivo del encuentro.

García explicó que Julio no tiene antecedentes penales y que, en aquel momento, carecía de un estatus migratorio legal. Había ingresado al país sin pasar por un control migratorio y, recientemente, había solicitado una visa U, un tipo de alivio migratorio disponible para ciertas víctimas de delitos que colaboran con las autoridades.

Este detalle es importante porque, según un fallo de un tribunal federal emitido en mayo, el ICE, por norma general, no puede arrestar, detener ni deportar a personas que tengan una solicitud de visa U pendiente.

"No parece que realmente tuvieran una sospecha razonable para detenerlo", afirmó García.

García añadió que el amigo de Julio firmó más tarde unos documentos en los que aceptaba abandonar el país; algo que, según comenta, es frecuente entre las personas que acuden a la organización.

"Lamentablemente, la mayoría de estas personas han firmado una salida voluntaria tras ser detenidas", señaló. "Y hay muchos factores distintos. Por un lado, provienen de familias trabajadoras con escasos recursos que no pueden costear un abogado... por otro, algunos han manifestado haberse sentido obligados a firmar dicho documento, ya que los agentes del ICE les insistían: "Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo".

Según García, testimonios como el de Julio forman parte de un patrón más amplio de medidas migratorias federales que están tratando de documentar.

Desde el 25 de octubre, la red de respuesta rápida de NorCal Resist ha identificado cerca de 80 casos que podrían constituir ejemplos de perfilamiento racial, indicó García. La organización sin fines de lucro ha remitido estos casos a la ACLU del norte de California para su análisis.

Si bien los grupos aún no han anunciado una demanda en relación con estas recientes operaciones, la ACLU afirma que está recopilando testimonios y buscando pruebas de patrones más generales.

Buscando patrones en las detenciones de tráfico

Emilia García, investigadora de la ACLU del norte de California, señaló que la organización está entrevistando a personas que han sido detenidas para comprender qué ocurrió y si los agentes ofrecieron alguna razón para el encuentro.

Explicó que el objetivo es determinar si los agentes parecían tener información previa sobre la persona antes de detenerla, o si el abordaje se produjo de manera aparentemente aleatoria.

"El ICE detiene a personas ya sea porque perciben que se trata de una persona de color, o porque ven un vehículo que, al parecer, podría estar siendo conducido por una persona de color", afirmó la investigadora de la ACLU. "Hemos observado un gran número de vehículos de trabajo —que transportan materiales de construcción o de jardinería, o que llevan remolques o estructuras de carga en la parte trasera— siendo detenidos por los agentes".

NorCal Resist ayuda a identificar posibles casos y a poner a las personas en contacto con la ACLU. Giselle García, directora de programas, señaló que la organización ha estado señalando y remitiendo casos que, a su juicio, requieren un análisis más detallado.

Dichas remisiones incluyen situaciones en las que, según el grupo, podría haber existido perfilamiento racial u otras prácticas de aplicación de la ley potencialmente ilegales.

"Nuestro papel consiste en aportar historias humanas reales que demuestren que estos abusos están ocurriendo", explicó García, describiendo cómo los observadores de «Migra Watch» —una iniciativa de NorCal Resist— localizan vehículos abandonados y realizan visitas puerta a puerta para alertar a las familias de que alguien ha sido detenido.

García añadió que, desde el 6 de octubre, NorCal Resist ha documentado más de 140 detenciones. Hasta el momento, la organización ha identificado cerca de 80 de estos casos como situaciones que podrían implicar perfilamiento racial.

No obstante, no todos estos casos han sido verificados de forma independiente por la ACLU como ejemplos de perfilamiento.

García indicó además que muchos de los incidentes reportados ocurrieron durante el horario matutino, entre las 5:30 a. m. y las 9:00 a. m., y que la mayoría de las personas afectadas son hombres de color.

"A excepción de dos o tres mujeres, todos han sido hombres. Hombres morenos", afirmó en una entrevista previa.

García señaló que otro patrón observado es que muchas de las personas detenidas han tenido poco o nulo contacto previo con el sistema migratorio y carecen de antecedentes penales.

"Ni siquiera tienen asignado un número de registro de extranjero (A-number) cuando hablamos con sus familias", explicó, refiriéndose a los números de registro de extranjeros, identificadores únicos utilizados en los expedientes migratorios.

La organización también ha estado documentando vehículos abandonados tras incidentes en los que estuvieron involucrados agentes de inmigración. En un caso cerca de Marysville, García relató que un empleador se puso en contacto con el grupo después de que cuatro trabajadores no se presentaran a trabajar.

"Nuestros observadores, a través de 'Migra Watch', encontraron el vehículo a un costado de la carretera", contó García. "Vimos tazas de café y almuerzos dentro del auto, por lo que supusimos que se trataba de al menos cuatro personas".

García indicó que, como el empleador no conocía los nombres completos de los trabajadores, no fue posible localizarlos a todos para brindarles ayuda.

"¿Cuántas detenciones de este tipo pasan desapercibidas, dejando a personas atrapadas y devoradas por el sistema?", añadió.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) rechazó las acusaciones de que los agentes de inmigración toman como objetivo a las personas basándose en su raza u origen étnico.

"Las acusaciones de que los agentes del DHS recurren a la ‘persecución por motivos raciales’ son repugnantes, irresponsables y categóricamente FALSAS", afirmó un portavoz del departamento en un comunicado. "Lo que convierte a alguien en objetivo de las autoridades migratorias es el hecho de encontrarse ilegalmente en Estados Unidos; NO su color de piel, su raza o su origen étnico".

El portavoz señaló que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emplean la "sospecha razonable" para investigar la situación migratoria y la "causa probable" para realizar detenciones, conforme a lo establecido en la Cuarta Enmienda. Sin embargo, al ser consultados al respecto, no ofrecieron detalles sobre qué constituye exactamente una "sospecha razonable".

Asimismo, el DHS se negó a hablar sobre operaciones específicas de control migratorio, alegando motivos de seguridad y la protección de sus agentes.

¿Qué se considera perfilamiento racial?

Kevin Johnson, profesor de derecho en la Universidad de California en Davis (UC Davis) y experto en legislación migratoria, señaló que, por lo general, los agentes de inmigración necesitan una sospecha razonable de que una persona se encuentra en el país de manera ilegal antes de realizar una detención con fines de investigación.

"La Corte Suprema ha establecido que los agentes deben considerar el conjunto de las circunstancias, lo cual incluye la vestimenta, el lugar de la detención, una apariencia mexicana y otros factores diversos", explicó. "Sin embargo, el tribunal dejó un margen bastante amplio para que los agentes decidan qué elementos tomar en cuenta durante una intervención migratoria".

Johnson hace referencia a un fallo de la Corte Suprema de 1975, el cual determinó que la aparente ascendencia mexicana, por sí sola, no justifica una intervención migratoria, aunque puede considerarse junto con otros factores.

El debate jurídico ha resurgido en el sur de California, donde la ACLU y otras organizaciones presentaron una demanda a raíz de redadas migratorias, alegando que los agentes federales detenían a personas basándose en su identidad latina —percibida como tal— y en otras características.

El mes pasado, un juez federal emitió una medida cautelar que prohíbe a los agentes de inmigración realizar detenciones basadas en estereotipos raciales en siete condados del sur de California.

No obstante, dicho fallo no constituye una decisión definitiva, y la administración Trump ha presentado una apelación. La medida cautelar se aplica al sur de California, pero no a la región de Sacramento.

Johnson señaló que otra demanda, presentada en el norte de California, podría derivar en restricciones similares si los investigadores logran documentar pruebas de que los agentes basan sus intervenciones en la apariencia racial, el idioma o la vestimenta laboral de las personas.

Para demostrar que los agentes federales de inmigración están aplicando un perfilamiento racial en la región, sería necesario identificar patrones comunes.

"Habría que analizar quiénes están siendo detenidos y si, en su inmensa mayoría, se trata de personas latinas", indicó. "Sería necesario examinar los datos sobre quiénes son interceptados, considerando indicadores como tener un apellido de origen hispano... También habría que recopilar la mayor cantidad de información posible sobre la naturaleza de estas intervenciones, los lugares donde ocurren y las razones que los agentes alegan —al ser cuestionados— para justificar la detención".

"Es difícil obtener este tipo de información antes de presentar una demanda; sin embargo, es posible recopilar datos y hablar con personas que han sido detenidas por el ICE, ya sea en la vía pública, en sus lugares de trabajo o durante otros procedimientos, incluidas las citas de control migratorio". Johnson añadió que, si bien considera que los agentes del ICE están llevando a cabo prácticas similares en el área metropolitana de Sacramento a las que realizan en el sur de California, el resultado de cualquier posible caso dependería de los hechos recabados.

Aún recopilando pruebas

Emilia García señaló que la ACLU todavía se encuentra en la etapa de recopilación de información y que aún no ha anunciado ninguna demanda relacionada con las recientes operaciones de control migratorio en el norte de California.

Los investigadores están hablando con personas que han sido interceptadas —así como con sus familias— para determinar si estos incidentes apuntan a un patrón más amplio.

"Mis colegas y yo los entrevistamos para entender: "¿Qué dijo el ICE cuando los detuvieron?", "¿Tenían alguna razón para detenerlos? ¿Sabían quiénes eran antes de interceptarlos, o simplemente los detuvieron al azar en la calle, o mientras iban en su vehículo de trabajo camino a realizar una labor?", explicó.

La investigadora de la ACLU indicó que la red de respuesta rápida de NorCal Resist les está ayudando a contactar a personas que han sido arrestadas o detenidas —y a sus familias—, lo que permite a la ACLU realizar un seguimiento de sus casos.

Para Julio, este encuentro ha provocado que se sienta menos seguro en su vida cotidiana.

"Uno va a la tienda sin pensarlo dos veces", comentó en español. "Piensas: "No he hecho nada malo; solo voy a comprar algo". Y luego, después de hacer las compras, de repente los tienes justo detrás de ti. Es injusto, sinceramente".

Además, esta experiencia le ha llevado a pensar en su familia y en la posibilidad de ser separado de sus hijos.

"Tener que dejar a tus hijos, sin saber si podrás volver a verlos...", dijo en español. "Todo esto es muy difícil".

Sobre los datos: Los datos analizados para esta historia fueron recopilados por NorCal Resist, una organización que defiende los derechos de las personas inmigrantes y documenta actividades de control migratorio reportadas por las personas afectadas y sus familiares. No se trata de un registro exhaustivo de los arrestos ni de los operativos de ICE en el norte de California. Muchas acciones de las autoridades migratorias pueden pasar desapercibidas o no ser reportadas, por lo que el conjunto de datos representa solo una parte de la actividad que ocurre en la región.

ICE es la única agencia que cuenta con registros completos de sus propios operativos de control migratorio. CapRadio solicitó esta información a la agencia y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pero no recibió los datos solicitados. Por lo tanto, este análisis refleja únicamente los incidentes documentados y verificados por NorCal Resist y no debe interpretarse como una muestra representativa de todos los arrestos ni de las actividades de control migratorio.

Verificación de los datos: Cada persona incluida en este conjunto de datos comienza siendo reportada mediante una llamada de un familiar o de algún miembro de la comunidad. NorCal Resist y sus organizaciones colaboradoras —entre ellas abogados especializados en temas migratorios— verifican los nombres y las fechas de nacimiento para localizar a las personas en el sistema de búsqueda de detenidos.

Los casos de personas que salen voluntariamente del país se confirman a través de abogados voluntarios, quienes pueden verificar en el sistema de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) si alguien ha firmado documentos de salida voluntaria.

Los reportes no se incorporan a esta lista hasta que NorCal Resist confirma que la persona o las personas fueron arrestadas o detenidas.