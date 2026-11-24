Las autoridades de vivienda de todo el estado están haciendo todo lo posible para evitar que sus clientes se queden sin hogar, mientras se preparan para una nueva norma de la administración Trump que podría retirar los subsidios federales a 7,000 hogares de California.

A partir del próximo mes, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) planea prohibir el acceso a viviendas financiadas con fondos federales a todas las familias con estatus migratorio mixto. Se prevé que esta medida afecte a California, con su numerosa población inmigrante, más que a ningún otro estado.

“Esto es algo muy importante”, dijo Sanford Riggs, director de operaciones de la Autoridad de Vivienda del Condado de Santa Bárbara. “Es un cambio enorme”.

Las agencias que administran los subsidios de vivienda están intentando elaborar planes de emergencia para las familias con estatus migratorio mixto, procurando transferirlas de programas financiados por el gobierno federal a programas financiados con fondos municipales, del condado, estatales o de donaciones filantrópicas. Sin embargo, el éxito de este esfuerzo variará considerablemente de un condado a otro, dependiendo de los recursos disponibles en cada uno.

La administración Trump ha presentado esto como una forma de retirar los subsidios a los inmigrantes indocumentados y dárselos a veteranos sin hogar y ciudadanos discapacitados o ancianos. “El presidente Trump advirtió que se acabarían los días en que los inmigrantes ilegales y los no ciudadanos que no cumplían los requisitos se aprovechaban de los programas de asistencia social financiados por el gobierno”, dijo el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Scott Turner, en un comunicado.

Pero este cambio podría perjudicar incluso a los ciudadanos estadounidenses que no viven en hogares con estatus migratorio mixto. Esto se debe a que, en algunos condados, por un tecnicismo, los vales que quedan libres cuando las familias con estatus migratorio mixto se marchan por cualquier motivo desaparecen por completo en lugar de reasignarse a otros solicitantes.

Otros condados afirman que podrán atender a menos personas en general porque las familias con estatus migratorio mixto pagan más alquiler y reciben un subsidio menor que los ciudadanos estadounidenses. Si el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) las obliga a marcharse y las reemplaza con familias ciudadanas, habrá menos fondos disponibles y menos familias podrán acceder a una vivienda.

¿Cómo cambia las cosas la nueva normativa del HUD?

Los fondos federales para vivienda siempre se han reservado únicamente para ciudadanos estadounidenses o personas con un estatus migratorio que cumpla con los requisitos, como la residencia permanente (tarjeta verde). Sin embargo, históricamente, las familias con estatus mixto podían recibir ayuda proporcional; es decir, una familia de cuatro personas con dos ciudadanos que cumplen con los requisitos y dos inmigrantes indocumentados recibía la misma ayuda que una familia de dos.

Según la nueva normativa, que entrará en vigor el 14 de diciembre, esas familias no recibirían nada. Los ciudadanos estadounidenses que vivan con familiares indocumentados tendrían que separarse de ellos o perder también su vivienda.

Un análisis de datos de 2024 realizado por el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas reveló que 7,190 hogares con estatus migratorio mixto recibían ayuda federal para la vivienda en California. El único otro estado que se acerca a esta cifra es Texas, con 4,500.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) propuso este cambio normativo una vez más durante el primer mandato del presidente Donald Trump en 2019, pero lo revocó tras la indignación pública. En esta ocasión, ya se han presentado demandas para impedir que la norma entre en vigor, incluida una interpuesta por un grupo de familias y defensores de los derechos de los inquilinos con sede en Los Ángeles.

La Autoridad de Vivienda del Condado de Santa Clara cuenta con 157 hogares con estatus migratorio mixto en su programa, incluyendo 290 niños, quienes se verán afectados por la nueva normativa. En muchos casos, los niños son los únicos miembros de la familia que cumplen los requisitos para recibir ayuda federal, por lo que no existe la opción de que la familia se separe para que los miembros elegibles puedan conservar su vivienda, explicó Angie Garcia-Nguyen, subdirectora ejecutiva de la autoridad de vivienda del condado.

El condado previó este cambio y se preparó para el recorte de fondos. La comunidad cuenta con un plan de contingencia para ayudar a las familias en riesgo de desplazamiento, explicó García-Nguyen. No quiso revelar la cantidad de dinero recaudado ni su procedencia para evitar generar sospechas. Sin embargo, señaló que cualquier ayuda no federal que puedan brindar es solo temporal, lo que significa que esas familias aún necesitan un plan a largo plazo.

“Creo que las familias van a tener que tomar decisiones muy difíciles”, dijo García-Nguyen. “El condado de Santa Clara no es el lugar más asequible para vivir sin un subsidio. Algunos hogares tendrán que decidir si se quedan o no”.

Una vez que la norma entre en vigor, podrían pasar más de un año antes de que se produzcan los desalojos. Las autoridades de vivienda tienen la opción de conceder prórrogas de hasta 18 meses.

Se solicita a las personas mayores que verifiquen su estatus migratorio

En el condado de Santa Clara, el efecto dominó de la nueva norma podría extenderse incluso más allá de las 157 familias con estatus migratorio mixto.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) también exigirá a algunas personas que antes estaban exentas que presenten documentación que acredite su ciudadanía o estatus migratorio. La autoridad de vivienda está ayudando a 12,000 adultos mayores y casi 9,000 niños que no han verificado su estatus migratorio. Ahora, estas personas deberán hacerlo o perderán sus subsidios de vivienda. No está claro cuántos de ellos podrán hacerlo, dijo García-Nguyen.

En el condado de Santa Bárbara, Riggs dijo que no tiene conocimiento de ningún fondo municipal, del condado o estatal que pueda ayudar a las 131 familias con estatus migratorio mixto que reciben subsidios federales a través de su agencia.

“Es muy posible que algunos acaben sin hogar ”, dijo. “No cabe duda”.

Según Riggs, muchos de los vales que quedan libres cuando las familias con estatus migratorio mixto se mudan no se volverán a emitir a ciudadanos estadounidenses, ni a nadie más. El costo de la vivienda en el condado de Santa Bárbara, por ejemplo, es tan elevado que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) proporciona fondos adicionales, además de los vales de vivienda habituales, para cubrir el alquiler. Pero hay una condición. A cambio, una vez que alguien renuncia a un vale (ya sea por fallecimiento, desalojo u otro motivo), el HUD no permite que la autoridad de vivienda lo vuelva a emitir a otra persona.

La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles presta servicios a 1709 familias con estatus migratorio mixto que se verían afectadas por la nueva normativa. Estas familias pagan más de su propio bolsillo y reciben subsidios menores que los hogares donde todos sus miembros tienen un estatus migratorio que les permite acceder a ayudas.

La autoridad de vivienda afirmó que eliminar a todas las familias con estatus migratorio mixto del programa la obligaría a recortar al menos 800 vales de vivienda de la Sección 8 para cubrir el aumento de los costos, lo que significa que 800 familias menos se beneficiarían.