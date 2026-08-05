California estuvo a punto de lograr el acceso universal a la salud. Ahora, millones de personas están perdiendo su cobertura

Hace dos años, California alcanzó un hito que llevaba décadas gestándose: casi todos los habitantes del estado cumplían los requisitos para obtener un seguro médico, independientemente de su estatus migratorio e ingresos, lo que elevó la tasa de cobertura del estado a un récord del 95 %. Ahora, ese progreso se está desmoronando.

Ante la escasez de presupuestos y las nuevas restricciones federales, los líderes estatales han comenzado a desmantelar el sistema de cobertura que ellos mismos crearon. Un análisis del Centro Laboral de la UC Berkeley y del Centro de Investigación de Políticas de Salud de la UCLA proyecta que la tasa de personas sin seguro médico en California podría casi duplicarse, llegando a casi el 15%, para 2030.

“Sabía que iba a ser malo, pero ver que se duplicará me resultó impactante”, dijo Miranda Dietz, directora del programa de atención médica del centro de trabajo de parto.

Según los investigadores, se estima que 2.2 millones de personas podrían perder su seguro médico en los próximos cuatro años debido a los recortes combinados estatales y federales. Las pérdidas afectarán con mayor dureza a los inmigrantes indocumentados y a los californianos de bajos ingresos, y la tasa de personas sin seguro se duplicará con creces entre los californianos negros y asiáticos. La zona sur del estado será la más perjudicada, debido a su mayor proporción de residentes inmigrantes y de bajos ingresos.

Muchos californianos recuerdan lo difícil que era acceder a la atención médica antes de que el estado ampliara y mejorara las opciones de seguro.

En 2008, Kandi Hill acababa de dar a luz a su tercer hijo. Cuando empezó a vomitar y a tener menstruaciones irregulares con sangrado abundante, le costó encontrar un médico que le hiciera pruebas más allá de un análisis de enfermedades de transmisión sexual. En cuestión de meses, falleció a causa de un cáncer de cuello uterino en estadio cuatro. Tenía 31 años.

Según el Instituto Nacional del Cáncer, el cáncer de cuello uterino tiene una tasa de supervivencia a cinco años del 91% si se detecta y se trata a tiempo, pero en aquel entonces el sistema Medi-Cal era muy básico y los médicos no parecían tomar en serio a los pacientes negros pobres, dijo su esposo, Ramonte Means.

Means se quedó solo criando a dos niños pequeños y un bebé. Desde entonces, ha sido el único sostén de su familia, trabajando a menudo a tiempo parcial y frecuentemente sin seguro médico, combinando varios trabajos —como conserje, atención al cliente y orientación laboral— para llegar a fin de mes. Según Means, sus empleadores no suelen darle jornada completa para no tener que ofrecerle prestaciones. Con varios trabajos a tiempo parcial, intenta mantener sus ingresos lo suficientemente bajos como para poder optar a Medi-Cal y asegurar que sus hijos también tengan cobertura. Preferiría obtener un seguro médico a través de su empleador, pero no puede permitírselo de su propio bolsillo.

“Ninguno de nosotros quiere nada gratis. Tengo dos trabajos. Mis hijos van a la escuela”, dijo Means. “Solo pedimos un poco de dignidad”.

Según Means, el programa Medi-Cal actual no es perfecto, pero es mucho mejor que cuando falleció su esposa: los pacientes tienen más beneficios y pueden consultar con especialistas.

“Creo sinceramente que si todo esto hubiera sucedido ahora, ella estaría bien”, dijo Means. “El sistema les falló a mis hijos más que a nadie; le falló a toda la familia”.

Millones obtienen cobertura

Cuando se aprobó la Ley de Cuidado de Salud Asequible en 2010, California amplió rápidamente su programa Medicaid. Anteriormente, el programa estaba reservado para mujeres y niños, personas mayores y personas con discapacidades. Los adultos de bajos ingresos estaban excluidos a menos que tuvieran hijos dependientes. La ley permitió a California abrir la inscripción a adultos sin hijos y elevó el límite de ingresos al 138 % del nivel federal de pobreza, lo que equivale a unos 22,000 dólares para una persona en la actualidad.

Más de 5 millones de californianos obtuvieron cobertura, entre ellos Means, que antes del cambio había ganado demasiado dinero en ocasiones.

“El 138% de pobreza no representa mucho dinero en términos de aumento de ingresos, pero si hablamos de cuántas personas realmente cumplen los requisitos, tiene un impacto significativo”, dijo Nadereh Pourat, directora asociada del Centro de Investigación de Políticas de Salud de la UCLA.

Otros 1.7 millones de californianos de ingresos medios compraron un seguro a través del mercado comercial de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocido como Covered California.

“Se trata de un cambio de política trascendental”, declaró Rachel Linn Gish, portavoz de Health Access California, un grupo de defensa del consumidor. “Millones y millones de californianos tendrán cobertura en 10 años. Ningún otro estado puede decir lo mismo”.

Sin embargo, un grupo importante seguía sin tener seguro médico: los inmigrantes indocumentados. Según el Instituto de Políticas Públicas de California , representan aproximadamente 2.3 millones de residentes.

Newsom: El gobernador de la salud

El gobernador Gavin Newsom basó su campaña en la promesa de implementar un sistema de salud de pagador único en el estado. Sin embargo, cambió de estrategia y se centró en ampliar el acceso dentro del sistema existente, transformando Medi-Cal con nuevos beneficios y priorizando la atención primaria de alta calidad.

La administración del gobernador demócrata también puso en marcha la segunda mayor ampliación de cobertura del estado, implementando gradualmente la elegibilidad para Medi-Cal para adultos indocumentados de bajos ingresos hasta que todos los adultos y niños cumplan los requisitos en 2024.

“Nos estamos asegurando de que el acceso universal a la cobertura de atención médica se convierta en una realidad aquí en California”, dijo Newsom en 2022 cuando el estado permitió que las personas mayores indocumentadas se inscribieran en Medi-Cal.

Rich Pedroncelli / AP California Gov. Gavin Newsom's profile is pictured beside an American flag in April 2020.

En su momento de mayor auge, la expansión financiada por el estado cubrió a 1.4 millones de adultos y 217,000 niños, y costó más de 10,000 millones de dólares al año.

Los legisladores republicanos han criticado duramente ese precio, y cada vez más, los demócratas moderados también.

“Necesitamos controlar los costos”, dijo la senadora Catherine Blakespear , demócrata de Encinitas, cuando el estado aprobó el presupuesto del año pasado.

El gasto total de Medi-Cal se ha duplicado con creces desde que Newsom asumió el cargo en 2019, pasando de aproximadamente 96 mil millones de dólares a 217 mil millones este año. La Oficina del Analista Legislativo, un organismo no partidista, atribuye la mayor parte de este aumento al mayor gasto por beneficiario (beneficios adicionales, precios más altos de los medicamentos y algunos cambios demográficos), más que al aumento de inscripciones. La gente acude al médico con mayor frecuencia y cada consulta es más costosa.

Se avecinan recortes en Medi-Cal

Orlando y Lourdes son inmigrantes de El Salvador. CalMatters solo utiliza sus segundos nombres porque temen ser identificados por las autoridades de inmigración. Orlando vive en Los Ángeles desde hace más de 20 años y trabaja en la construcción con un permiso de trabajo. Lourdes administra una tienda y es indocumentada.

Las recientes redadas federales de inmigración ya han trastocado sus vidas. Han tenido que explicarle a su hija de 6 años que hay policías buenos y policías malos. Ahora Lourdes, que necesita radioterapia para tratar su cáncer, teme perder su seguro médico Medi-Cal.

Para frenar el crecimiento de Medi-Cal, el estado congeló la inscripción de adultos indocumentados a partir de enero; aproximadamente 86,000 inmigrantes indocumentados menos están cubiertos.

A partir del próximo verano, los inmigrantes indocumentados perderán sus beneficios dentales y deberán pagar nuevas primas mensuales. Se prevé que estas medidas, sumadas a los recortes en la cobertura para algunos inmigrantes legales, dejen sin seguro médico a unas 800,000 personas, según el Centro Laboral de la Universidad de California en Berkeley.

“Pagamos impuestos todos los años. Merecemos tener seguro médico”, dijo Orlando.

Los servicios también se han reducido de forma más generalizada. El año pasado, el estado eliminó la cobertura de medicamentos para bajar de peso como Ozempic para personas con sobrepeso, manteniéndola solo para diagnósticos más graves como la diabetes. Este año, los legisladores redujeron los servicios integrales, incluyendo la gestión de casos y los servicios de entrega de comidas médicas para pacientes de bajos ingresos. También restablecieron una prueba de solvencia económica que limita la cantidad de ahorros que puede tener un beneficiario, independientemente de sus ingresos, lo que, según los defensores, penaliza a las personas por acumular un colchón financiero.

Los recortes han provocado la indignación de los legisladores de izquierda, algunos de los cuales quieren que el estado aumente sus ingresos mediante impuestos a las empresas u otros medios, en lugar de reducir el programa Medi-Cal.

Jules Hotz Left to right, Vanesa Duran, lead care manager at St. John’s Community Health, talks with Patient Maria Gomez, at a group home in Compton on Feb. 6, 2026. Jules Hotz Grace Calderon, HIV testing counselor and community health worker for St. John’s Community Health, takes a blood sample from a patient at a St. John’s Community Health mobile clinic in Los Angeles on Feb. 6, 2026.

Jules Hotz / CalMatters Bukola Olusanya, regional medical director for St. John’s Community Health, inside a mobile clinic van parked in Los Angeles on Feb. 6, 2026.

La senadora Lena González , demócrata de Long Beach y presidenta del Caucus Latino, dijo que presionó a Newsom y a su equipo en dos ocasiones para que mantuvieran los beneficios para las personas indocumentadas.

“Les dije que este es un legado que dejarían para siempre, y no quiero que lo olviden jamás”, dijo González. “Que esto haya sucedido fue realmente sorprendente”.

Linn Gish reconoció que Newsom apoyó el acceso a la atención médica “desde el primer día”, pero calificó de decepcionantes los recientes retrocesos: “Esperábamos que fuera un defensor hasta el final”.

La oficina de Newsom rechazó la solicitud de entrevista. En un comunicado, el Departamento de Servicios de Salud enfatizó que la Legislatura votó a favor de aprobar el presupuesto que incluía los recortes y afirmó que Newsom mantiene su compromiso de apoyar de manera responsable la cobertura universal.

“El gobernador Newsom ha destacado constantemente los avances en cobertura de California como un elemento central de su compromiso más amplio con la cobertura sanitaria universal y una red de seguridad más inclusiva”, decía el comunicado.

Desafíos federales

Muchos demócratas, entre ellos Newsom, culpan al presidente Donald Trump, cuya ley de reforma fiscal, conocida como “One Big Beautiful Bill”, modificó las normas de Medi-Cal y recortó la financiación federal para California. La ley también permitió que expiraran los subsidios ampliados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, lo que contribuyó a una disminución de 140 000 personas en la inscripción de Covered California. Los funcionarios estatales estiman que el programa Medi-Cal podría perder más de 30 000 millones de dólares anuales una vez que los cambios federales entren en pleno vigor en 2027.

El cambio más significativo: muchos adultos ahora deben demostrar que trabajan o realizan trabajo voluntario al menos 80 horas al mes. Las investigaciones han demostrado que la mayoría de los adultos de bajos ingresos ya cumplen con los requisitos , pero pierden la cobertura de todos modos debido a errores burocráticos.

“Basta con que se extravíe una sola carta para que, de repente, pierdas la cobertura… y la situación puede descontrolarse”, afirmó Dylan Roby, investigador de políticas de salud y profesor de la UC Irvine.

Si a esto se le suman los períodos de elegibilidad más cortos, el estado estima que provocará que 1.3 millones de personas pierdan su seguro médico en los próximos cuatro años.

Esas pérdidas no se distribuirán de manera uniforme. Según el Centro Laboral, Los Ángeles y otras zonas del sur de California podrían experimentar las mayores caídas, y se prevé que los californianos latinos perderán la cobertura más rápidamente que otros grupos.

Linnea Koopmans, directora ejecutiva de Local Health Plans of California, que representa a las aseguradoras de Medi-Cal, dijo que los recortes combinados crearán un sistema de dos niveles entre los que tienen y los que no tienen.

“Hay mucho en juego y mucho que perder”, dijo Koopmans.

Pero algunos legisladores republicanos replican que culpar a Washington, D.C. es hipócrita. California ha registrado déficits durante cuatro años consecutivos, antes de la mayoría de las restricciones federales, que ni siquiera han entrado en vigor todavía.

El senador Roger Niello , republicano de Roseville y vicepresidente del comité de presupuesto, estimó el impacto actual de las restricciones federales a la atención médica en 3 mil millones de dólares de un presupuesto estatal de 351 mil millones de dólares.

“Es difícil argumentar que los problemas sean causados por el gobierno federal”, dijo Niello, calificando el problema de gasto del estado como estructural. Los ingresos han aumentado, pero el gasto ha crecido aún más rápido.

El presupuesto actual deja las decisiones más difíciles en materia de atención médica en manos del próximo gobernador.

“El gobernador Newsom dice que resolvió el déficit para el próximo gobernador. No lo ha hecho”, dijo Niello .

