Las tormentas del viernes por la mañana dejaron cerca de media pulgada de lluvia en la costa.

Incluso antes de esta tormenta, el acumulado de precipitaciones en la región para el presente año hidrológico se situaba aproximadamente una pulgada por encima del promedio, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Científicos del Instituto Scripps de Oceanografía y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés) señalaron que las fuertes lluvias son solo uno de los factores que han convertido al fenómeno de El Niño de este año en uno de proporciones extraordinarias.

El jueves, los expertos compartieron nuevos hallazgos sobre las condiciones sin precedentes que están influyendo en las anomalías de este año, entre ellas, el aumento de las temperaturas oceánicas y del nivel del mar.

"Nos encontramos ante otro fenómeno de El Niño de proporciones colosales, en el que las temperaturas —que ya son más elevadas que cualquiera de las registradas anteriormente— se prevé que sigan aumentando", afirmó Jennifer Smith, ecóloga marina del Instituto Scripps.

La costa de California ya estaba experimentando temperaturas del agua más elevadas antes de la llegada de las condiciones de El Niño. Sin embargo, los científicos han señalado que una afluencia de agua cálida proveniente del este está intensificando una ola de calor marina.

Smith registró las temperaturas más altas observadas en noviembre frente al muelle de Scripps.

"Seguimos registrando temperaturas superiores a los 75 grados Fahrenheit [aprox. 24 °C] justo aquí, en nuestra propia costa", afirmó. "Ayer [miércoles] fue otro día en el que se batieron récords de temperaturas cálidas en nuestras aguas".

Estas temperaturas más elevadas también se están detectando en aguas más profundas. Los científicos han observado temperaturas cercanas a los 80 grados Fahrenheit (aprox. 27 °C) a profundidades de hasta 50 metros.

"Esto no tiene precedentes", señaló Andrew Lising, de la NOAA. "Estamos observando algunas de las temperaturas más cálidas en aguas profundas que hemos registrado en los 20 años que llevamos realizando muestreos".

Por lo general, los vientos alisios del este empujan estas aguas más cálidas hacia Australia. Sin embargo, durante un episodio de El Niño, dichos vientos se debilitan.

"Y, cuando eso ocurre, toda esa agua cálida que había sido desplazada hacia Australia regresa hacia Sudamérica", explicó Lising.

El fenómeno se conoce como ondas Kelvin. Este vaivén está provocando mareas más altas en San Diego.

Mark Merrifield es oceanógrafo físico en Scripps. Él atribuye los niveles del mar, que han alcanzado cifras récord, a la combinación de ondas Kelvin, oleaje más intenso y aguas más cálidas.

"Por lo general, durante un fenómeno de El Niño en San Diego, el aumento puede ser de entre medio pie y un pie; sin embargo, con este episodio de El Niño, estamos muy por encima de esas cifras", señaló.

El nivel actual del mar es más de un pie (unos 30 centímetros) más alto de lo que se esperaría bajo condiciones de El Niño, señaló. Para este fin de semana, se prevé que oleajes de ocho pies (aproximadamente 2,4 metros) golpeen las playas del condado.

Según Merrifield, es probable que Imperial Beach se vea afectada.

"Este fuerte oleaje, sumado a una anomalía de un pie y medio (unos 45 centímetros) en el nivel del mar, provocará inundaciones que superarán con creces los umbrales considerados menores; en Imperial Beach, la situación podría alcanzar niveles de moderados a graves", afirmó.

Otras zonas de baja altitud, como bahías y estuarios, también podrían inundarse. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias intermitentes hasta el miércoles.