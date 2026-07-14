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Border & Immigration

El Mundial ofrece a los detenidos en Otay Mesa un momento de alegría y normalidad en medio del encierro

Por Gustavo Solis / Investigative Border Reporter
Publicado en July 14, 2026 at 12:57 PM PDT
View of an American flag through the barbed wire fence at the https://cms.kpbs.org/cms/content/edit.jsp?typeId=4da1a812-2b2b-36a7-a321-fea9c9594cb9&id=0000019c-3577-d040-abbe-fd77ba630000&published=1770423722045
Matthew Bowler
View of an American flag through the barbed wire fence at the CoreCivic immigration detention facility in Otay Mesa, February 06, 2026.

El Mundial ha llevado un poco de alegría a un lugar que carece de ella: los centros de detención de inmigrantes.

En medio del creciente número de muertes de detenidos y de las denuncias sobre condiciones inhumanas, el torneo internacional de fútbol se ha convertido en una distracción bienvenida. En el Centro de Detención de Otay Mesa, decenas de detenidos se reúnen alrededor de los cuatro televisores de las instalaciones para ver los partidos.

Aunque México es la selección más popular, otros detenidos han adoptado de manera inesperada a otro país como su segundo equipo.

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“Muchas personas aquí apoyaban a Cabo Verde”, dijo en español Alcides Gomes, un detenido originario del pequeño país insular frente a la costa occidental de África.

Los Tiburones Azules, como se conoce a la selección de Cabo Verde, llegó al torneo como el equipo número 67 del mundo. Su primer partido fue contra España, vigente campeona de la Eurocopa y segunda en el ranking mundial.

Pero, contra todo pronóstico, Cabo Verde empató con España. De hecho, el equipo no perdió ningún partido en el tiempo reglamentario.

En su último encuentro, frente a la actual campeona del mundo, Argentina, los Tiburones Azules anotaron dos goles y llevaron el partido hasta el tiempo extra antes de caer 3-2.

The Imperial Regional Detention Facility is pictured in Calexico, California on April 21, 2026.
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Kori Suzuki

En el centro de detención, personas originarias de México, Honduras y Guatemala se unieron a Gomes para apoyar a los Tiburones Azules.

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“Se sintió importante. Jugaron muy bien”, dijo Gomes sobre el desempeño de su selección en el torneo.

Agregó que está orgulloso de cómo luchó el equipo y que eso también lo inspiró a seguir luchando.

Según documentos judiciales, agentes federales de inmigración detuvieron a Gomes en un tribunal de Boston, donde vive con sus cuatro hijos, todos ciudadanos estadounidenses. Había sido arrestado previamente por la policía local por una infracción de tránsito.

“Llevo aquí 14 meses, completamente solo”, dijo sobre su tiempo en el Centro de Detención de Otay Mesa.

Aunque ver jugar a los Tiburones Azules durante su detención le dio un respiro en medio de la situación que enfrenta, Gomes aseguró que habría preferido vivir el torneo junto a sus hijos en Boston, ciudad donde ha vivido durante los últimos 37 años.

De acuerdo con los datos federales más recientes, actualmente hay aproximadamente 1,380 personas detenidas en el Centro de Detención de Otay Mesa. Más del 80% de ellas no tienen condenas penales.

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Gustavo Solis
Gustavo became the Investigative Border Reporter at KPBS in 2021. He was born in Mexico City, grew up in San Diego and has two passports to prove it. He graduated from Columbia University’s School of Journalism in 2013 and has worked in New York City, Miami, Palm Springs, Los Angeles, and San Diego. In 2018 he was part of a team of reporters who shared a Pulitzer Prize for explanatory journalism. When he’s not working - and even sometimes when he should be - Gustavo is surfing on both sides of the border.
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