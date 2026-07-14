El Mundial ofrece a los detenidos en Otay Mesa un momento de alegría y normalidad en medio del encierro

El Mundial ha llevado un poco de alegría a un lugar que carece de ella: los centros de detención de inmigrantes.

En medio del creciente número de muertes de detenidos y de las denuncias sobre condiciones inhumanas, el torneo internacional de fútbol se ha convertido en una distracción bienvenida. En el Centro de Detención de Otay Mesa, decenas de detenidos se reúnen alrededor de los cuatro televisores de las instalaciones para ver los partidos.

Aunque México es la selección más popular, otros detenidos han adoptado de manera inesperada a otro país como su segundo equipo.

“Muchas personas aquí apoyaban a Cabo Verde”, dijo en español Alcides Gomes, un detenido originario del pequeño país insular frente a la costa occidental de África.

Los Tiburones Azules, como se conoce a la selección de Cabo Verde, llegó al torneo como el equipo número 67 del mundo. Su primer partido fue contra España, vigente campeona de la Eurocopa y segunda en el ranking mundial.

Pero, contra todo pronóstico, Cabo Verde empató con España. De hecho, el equipo no perdió ningún partido en el tiempo reglamentario.

En su último encuentro, frente a la actual campeona del mundo, Argentina, los Tiburones Azules anotaron dos goles y llevaron el partido hasta el tiempo extra antes de caer 3-2.

En el centro de detención, personas originarias de México, Honduras y Guatemala se unieron a Gomes para apoyar a los Tiburones Azules.

“Se sintió importante. Jugaron muy bien”, dijo Gomes sobre el desempeño de su selección en el torneo.

Agregó que está orgulloso de cómo luchó el equipo y que eso también lo inspiró a seguir luchando.

Según documentos judiciales, agentes federales de inmigración detuvieron a Gomes en un tribunal de Boston, donde vive con sus cuatro hijos, todos ciudadanos estadounidenses. Había sido arrestado previamente por la policía local por una infracción de tránsito.

“Llevo aquí 14 meses, completamente solo”, dijo sobre su tiempo en el Centro de Detención de Otay Mesa.

Aunque ver jugar a los Tiburones Azules durante su detención le dio un respiro en medio de la situación que enfrenta, Gomes aseguró que habría preferido vivir el torneo junto a sus hijos en Boston, ciudad donde ha vivido durante los últimos 37 años.

De acuerdo con los datos federales más recientes, actualmente hay aproximadamente 1,380 personas detenidas en el Centro de Detención de Otay Mesa. Más del 80% de ellas no tienen condenas penales.

