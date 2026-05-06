¿Está San Diego preparado para operativos federales de inmigración a gran escala?

Durante casi un año, la ciudad de San Diego se ha estado preparando para saber cómo respondería a una operación federal de control de la inmigración a gran escala en la región.

Esos esfuerzos, presentados por primera vez en una orden ejecutiva firmada por el alcalde Todd Gloria el pasado mes de julio, incluyen la convocatoria de una mesa redonda con ejecutivos y jefes de policía de ciudades vecinas para coordinar una respuesta regional y la creación de un "equipo de respuesta integral" encargado de desarrollar un plan de seguridad conjunto.

La orden ejecutiva también establece que los funcionarios de la ciudad organizarán reuniones "con líderes comunitarios, organizaciones de derechos civiles y departamentos municipales pertinentes para evaluar los protocolos de la ciudad, monitorear el impacto en la comunidad y recomendar acciones futuras".

Casi un año después de que Gloria firmara la orden ejecutiva, los defensores de los derechos de los inmigrantes se sienten frustrados por la falta de transparencia y colaboración por parte de la alcaldía. Esta tensión surge a medida que los defensores buscan cada vez más en los gobiernos estatales y locales protección frente a las crecientes tácticas de represión migratoria de la administración Trump.

“Hemos estado esperando planes concretos de nuestro gobierno local, específicamente de la ciudad, a raíz de esa orden ejecutiva”, dijo Ian Seruelo, presidente del Consorcio de Derechos de los Inmigrantes de San Diego. “Nos preocupa mucho que no se estén discutiendo planes abiertamente ni en público, o al menos que no se compartan con diferentes grupos para que podamos aportar nuestra opinión”.

El consorcio está integrado por aproximadamente 50 organizaciones. Entre sus miembros se incluyen grupos que brindan asistencia legal gratuita, recaudan fondos para fianzas de inmigración, acompañan a personas a las audiencias judiciales de inmigración y visitan a los detenidos en el Centro de Detención de Otay Mesa.

Seruelo afirmó que su experiencia podría ayudar a los funcionarios municipales a planificar la posibilidad de una operación a gran escala del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en San Diego. Sin embargo, ninguno de ellos se ha reunido con la alcaldía.

KPBS dedicó tres meses a solicitar información a los funcionarios municipales sobre sus planes y presentó múltiples solicitudes de acceso a registros públicos para obtener agendas, actas, memorandos y otros documentos relacionados con la orden ejecutiva.

KPBS también le pidió a la oficina de Gloria una lista de con quién se ha reunido su equipo para “evaluar los protocolos de la ciudad, monitorear el impacto en la comunidad y recomendar acciones a futuro”. Su vocero se negó a compartir la lista y solo mencionó a una organización: Jewish Family Service de San Diego. La organización rechazó una solicitud de entrevista, pero compartió un comunicado preparado atribuido a su directora ejecutiva, Dana Toppel.

“JFS ha servido como socio comunitario y recurso experto para la oficina del alcalde de San Diego, así como para otras entidades gubernamentales y no gubernamentales, brindando orientación y recomendaciones sobre la actividad actual y potencial futura del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en el interior del país”, dijo Toppel.

El vocero del alcalde también se negó a poner a Gloria a disposición para una entrevista. Los registros públicos difundidos por la ciudad no incluyen minutas, memorandos ni copias de un plan de respuesta. Entre los documentos sí se encontró una invitación a la mesa redonda regional que el alcalde organizó el año pasado.

Cuando se le preguntó directamente si la ciudad tenía un plan de respuesta para una operación de ICE al estilo de Minneapolis en San Diego, un portavoz dijo que su plan es "intencionalmente operativo y adaptable. No es un documento estático único, sino un conjunto de protocolos coordinados, funciones y acciones de respuesta que utilizan los departamentos para gestionar situaciones en tiempo real".

El portavoz no respondió a las preguntas posteriores en las que se le pedía que compartiera detalles específicos sobre los protocolos, las funciones o las medidas de respuesta.

Pedro Ríos, director del American Friends Service Committee, elogió la decisión de la ciudad de contar con un plan adaptativo, afirmando que le brinda a la ciudad la flexibilidad necesaria para responder a las cambiantes tácticas de aplicación de la ley del ICE.

Sin embargo, Ríos afirmó que la falta de transparencia sobre los detalles de dicho plan imposibilita que las organizaciones que trabajan con la población inmigrante de San Diego puedan evaluarlo.

“Existe la percepción de que la Alcaldía no ha hecho lo suficiente y no está tan interesada en estos temas, aunque afirme que está trabajando en ello”, declaró. “No se ha comunicado claramente al público en general”.

Esta tensión pone de manifiesto un cambio importante entre el primer y el segundo mandato de Trump.

Durante el primer mandato, los proveedores de servicios de inmigración se centraron principalmente en brindar asistencia legal y social a los inmigrantes que se encontraban en trámites migratorios, sin necesariamente protegerlos de las medidas de control migratorio.

Pero ahora, consideran que la mano dura de la administración ha obligado a la gente a adoptar una postura defensiva, y los proveedores de servicios temen que los funcionarios electos locales no estén haciendo lo suficiente para brindarles apoyo.

Lara McCaffrey / KPBS Federal Homeland Security Investigations (HSI) officers execute a criminal search warrant at Buona Forchetta on May 30, 2025. San Diego, Calif.

Múltiples capas de protección

Tras la elección de Trump en 2016, los legisladores estatales aprobaron la Acta de Valores de California, una de las tres llamadas leyes santuario que buscaban limitar la cooperación entre la policía local y los agentes federales de inmigración.

Erin Tsurumoto-Grassi, subdirectora de Alliance San Diego, calificó la Ley de Valores de California como "pionera" y señaló que varios estados están intentando aprobar legislación similar en la actualidad.

Sin embargo, señaló que la ley de 2017 tiene algunas limitaciones. Partes de ella han quedado obsoletas debido a que el ICE ha modificado sus tácticas de aplicación de la ley.

Ahora, Tsurumoto-Grassi considera la ley estatal como un punto de partida sobre el cual los condados y ciudades locales pueden desarrollarla.

“Establece un mínimo, no un máximo”, afirmó. “Y luego las jurisdicciones locales pueden ir más allá, como hemos visto suceder en varios condados del estado”.

Por ejemplo, la ley estatal de 2017 no contemplaba que los agentes del ICE usaran mascarillas y realizaran operativos en lugares sensibles como escuelas, hospitales e iglesias.

La ley no proporciona a los departamentos de policía locales directrices sobre cómo responder a las llamadas al 911 relacionadas con el ICE, ya sean de agentes que solicitan refuerzos o de miembros de la comunidad que piden ayuda.

La orden ejecutiva de Gloria estableció algunas directrices al exigir que el departamento de policía informara sobre cualquier incidente en el que agentes del Departamento de Policía de San Diego respondieran a una situación relacionada con la aplicación de las leyes federales de inmigración.

Si bien este es un paso importante, algunos defensores criticaron la orden ejecutiva por no facilitar el acceso público a dichos informes.

“Entendía que después de cada incidente se elaboraría un informe y, si existe un informe, se espera que esté disponible para el público”, dijo. “Y aún no he visto ninguno”.

El portavoz del alcalde se negó a compartir esos informes con KPBS. KPBS tardó tres meses en obtener copias mediante una solicitud de acceso a registros públicos.

Los registros no son informes estandarizados, sino una mezcla de mensajes de texto y correos electrónicos que el Departamento de Policía de San Diego (SDPD por sus siglas en inglés) envía al personal del alcalde.

Una ordenanza municipal, presentada inicialmente por el concejal Sean Elo Rivera, amplía lo establecido por la orden ejecutiva del alcalde. Dicha ordenanza formaliza el proceso de presentación de informes y exige que el departamento de policía los presente al Consejo de la Ciudad en un plazo de tres días tras cualquier interacción relacionada con el ICE.

“Esto proporciona un nivel de transparencia que antes no existía”, afirmó Tsurumoto-Grassi.

Otro ejemplo de cómo las políticas locales pueden suplir las deficiencias de la ley de santuario se observa en la aplicación de la ley por parte del ICE en lugares sensibles como escuelas, hospitales o iglesias.

Durante el primer mandato de Trump, el gobierno federal siguió en gran medida la política vigente para evitar la aplicación de la ley en esos lugares. Pero ahora, esos lugares son blanco fácil para la aplicación de la ley de inmigración.

La ordenanza municipal, que entra en vigor este mes, exige que los agentes federales muestren una orden judicial cada vez que ingresen a espacios no públicos de edificios municipales o a propiedades privadas de empresas con contratos con la ciudad.

“Esto es importante porque, si pensamos en las personas o los contratistas con los que trabaja la ciudad, se trata de sus refugios, su centro de convenciones, su estadio”, dijo Tsurumoto-Grassi.