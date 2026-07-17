No se ha notificado ningún brote de ciclosporiasis a nivel local, pero llaman a mantener las medidas de seguridad alimentaria

Aunque no se ha registrado un aumento local de la ciclosporiasis, las autoridades de salud pública del condado de San Diego instaron a la población a tomarse en serio la seguridad alimentaria.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) de EE. UU. han reportado 1,645 casos confirmados de la enfermedad en 34 estados, con más de 5,100 casos adicionales aún bajo investigación. Los CDC aún no han identificado una fuente específica.

A nivel local, el condado ha registrado ocho casos en lo que va de 2026, una cifra acorde con los 15 a 20 casos observados en un año típico. La mayoría de estos casos suelen derivar de viajes internacionales.

La ciclosporiasis, causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, se transmite generalmente a través de alimentos o agua contaminados, especialmente productos agrícolas frescos. El número de casos suele aumentar entre los meses de mayo y agosto de cada año. Una vez que los productos están contaminados, el parásito solo puede eliminarse mediante la cocción, señaló el condado.

Los casos se confirman mediante análisis de laboratorio de muestras de heces realizados a través de proveedores de atención médica. La enfermedad se caracteriza por diarrea acuosa, pérdida de apetito, pérdida de peso, distensión abdominal, náuseas, fatiga y, a veces, fiebre leve; los síntomas aparecen entre dos días y dos semanas después de la exposición.

Los casos graves —que suelen darse en niños pequeños, adultos mayores y personas inmunodeprimidas— pueden provocar deshidratación y requerir hospitalización. A nivel nacional, alrededor del 9 % de los casos notificados han derivado en hospitalización, según un comunicado del condado.

Para prevenir la enfermedad, los CDC recomiendan seguir prácticas seguras de manipulación de alimentos, tales como lavarse las manos antes y después de manipular productos frescos, enjuagar todos los productos y frotar bien las frutas de piel firme, como los melones y los pepinos. También se aconseja retirar las partes magulladas o en mal estado de frutas y verduras, refrigerar en un plazo de dos horas cualquier producto que haya sido cortado, pelado o cocinado, y calentar los alimentos cocinados (preferibles a los crudos) hasta alcanzar una temperatura de al menos 158 °F (70 °C) para eliminar el parásito.