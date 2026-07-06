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Ola de calor se acerca a San Diego esta semana

Por City News Service
Publicado en July 6, 2026 at 10:09 AM PDT
The Anza-Borrego Desert State Park is pictured in this photo, June 19, 2020.
KPBS Staff
The Anza-Borrego Desert State Park is pictured in this photo, June 19, 2020.

Una ola de calor veraniega llegará a partes del condado de San Diego esta semana, trayendo temperaturas de tres dígitos a las zonas desérticas, según informaron los meteorólogos el domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) indicó que se prevé un riesgo moderado de calor en las áreas desérticas desde este lunes, con temperaturas máximas que probablemente alcanzarán su punto máximo el miércoles y el jueves. Se espera que las máximas vespertinas en dichas zonas oscilen entre los 105 y 115 grados Fahrenheit, mientras que en las montañas y los valles del interior las temperaturas rondarán entre los 90 y los 100 grados (o ligeramente por encima de esta cifra).

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Cerca de la costa, una capa marina menos profunda permitirá la formación de niebla costera y marina, limitando su avance hacia el interior durante el resto de la semana. La temperatura máxima registrada el domingo en el centro de San Diego fue de 72 grados, y se prevén condiciones similares para el resto de la semana en esa zona.

En Escondido, las temperaturas máximas se mantendrán en el rango bajo de los 80 grados durante la mayor parte de la semana, pudiendo descender a 79 grados para el próximo fin de semana.

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