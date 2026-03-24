Personal de la TSA sin pago opera el aeropuerto de San Diego mientras agentes de ICE llegan a otros aeropuertos

El presidente Donald Trump anunció el sábado que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) se desplegarían en los aeropuertos para reforzar la seguridad. El lunes, el Departamento de Seguridad Nacional no confirmó si esto incluía el Aeropuerto Internacional de San Diego.

"Por razones de seguridad operativa, no vamos a confirmar la ubicación de nuestros agentes", declaró Lauren Bis, portavoz del DHS.

Según Robert Mack, jefe de seguridad del transporte y representante sindical de los trabajadores de la TSA en el aeropuerto de San Diego, los empleados de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA por sus siglas en inglés) han estado trabajando sin cobrar desde que comenzó el cierre parcial del gobierno el 14 de febrero.

"El estrés está por las nubes”, afirmó. "La moral está por los suelos”.

Este cierre comenzó apenas tres meses después de que terminara el cierre del gobierno del año pasado, que duró 43 días.

“No te recuperas de eso rápidamente”, dijo Mack. “La situación se está poniendo muy difícil”.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), más de 400 empleados de la TSA han renunciado y miles se han ausentado del trabajo durante el cierre.

El lunes por la mañana, las autoridades del aeropuerto de San Diego actualizaron las recomendaciones de viaje en línea, sugiriendo que los viajeros lleguen dos horas y media antes de sus vuelos.

Matthew Raska y Jessica Thomas siguieron ese consejo. Volaron desde Atlanta el viernes.

“Fue mucho peor”, dijo Thomas, mirando la fila de seguridad de la Terminal 2 el lunes. “Estuvimos haciendo fila durante dos horas y media en Atlanta”.

La Associated Press informó haber visto agentes del ICE en el aeropuerto de Atlanta el lunes. Thomas dijo que los trabajadores de la TSA están atrapados en medio del estancamiento del presupuesto federal.

"Todos los trabajadores son importantes, especialmente los empleados federales, y no se debería dar preferencia a unos sobre otros”, dijo. “Si los agentes del ICE ganan dinero trabajando en seguridad aeroportuaria, entonces los agentes de la TSA también deberían ganar dinero trabajando en seguridad aeroportuaria”.

Los demócratas se han negado a financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sin cambios en ciertas políticas de aplicación de las leyes migratorias.

Sin embargo, los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) siguen recibiendo su salario, ya que la llamada One Big Beautiful Bill asignó miles de millones de dólares a la agencia el año pasado.

El Consejo Laboral de los condados de San Diego e Imperial ha creado un fondo de apoyo para los trabajadores locales de la TSA.

Mack pidió a los viajeros en el aeropuerto que tengan paciencia mientras los trabajadores hacen su mejor esfuerzo. Señaló que el trabajo ya requiere un alto nivel de concentración.

“Si a eso le sumas la falta de pago y la escasez de personal, les estás pidiendo que realicen una tarea monumental”, dijo.

