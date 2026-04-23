Conoce a los candidatos para la Asamblea Estatal

- ¿Qué hace un asambleísta estatal?
- ¿Cuánto gana un asambleísta estatal?
- Distrito 74: Condado Norte
- Distrito 75: Centro Norte de San Diego
- Distrito 76: Centro de San Diego
- Distrito 77: Costa de San Diego
- Distrito 78: Condado Este
- District 79: South Bay
- District 80: Imperial
- ←Volver a la Guía Electoral
¿Qué hace un asambleísta estatal?
- Emitir hasta 3,000 votos al año y, en teoría, de la forma que lo desean la mayoría de sus electores.
- Aprobar un plan de gasto estatal cuando sea probable que haya un déficit y un panorama financiero incierto.
- Asista a largas reuniones, a menos que consiga un puesto en el poderoso Comité de Asignaciones, donde tomará decisiones a puertas cerradas y luego aprobará o eliminará todos los proyectos de ley a la vez .
Fuente: CalMatters
¿Cuánto gana un asambleísta estatal?
A partir de 2025, los asambleístas estatales ganan 132,703 dólares al año, además de 236 dólares diarios para gastos cuando el Congreso estatal está en sesión. También reciben un reembolso por millaje de 70 centavos por milla recorrida.
Los líderes de partido perciben un salario más alto.
Distrito 74: Condado Norte
Los candidatos
Laurie Davies
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Funcionaria en funciones, organizadora de eventos y exalcaldesa de Laguna Niguel
- Principales prioridades:
- Asequibilidad y costo de vida
- Vivienda y personas sin hogar
- Seguridad pública
- Asociación de Patrulleros de Carreteras de California
- Comité de Acción Política de la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis
- Consejo de Oficios de la Construcción del Condado de San Diego
💡 Parte de los fondos de campaña puede incluir dinero transferido de campañas anteriores.
Fuente: California Secretary of State
Principales donantes de campaña:
- Partido Republicano de California
- Comité de Acción Política de Associated Builders and Contractors del Sur de California
- Comité de Acción Política de la Asociación de Oficiales Correccionales de California (CCPOA)
- Fresenius Medical CareJoe Patterson for Assembly 2026
KPBS da seguimiento a estos datos a través de la herramienta “Power Search” de la Secretaría de Estado de California. Puedes consultar la lista actualizada de todas las personas y organizaciones que han donado a este candidato en el portal estatal de financiamiento de campañas.
💡 Cómo leer los datos:
1. Una vez en el sitio de la Secretaría de Estado, revisa la columna izquierda y selecciona “All Contributions” (Todas las contribuciones).
2. En la siguiente sección, ingresa el nombre del candidato que buscas.
3. Después, selecciona el ciclo 2025-2026.
4. Cuando carguen los datos, ubica la barra de herramientas arriba de la tabla y selecciona “Sort by Amount” (Ordenar por monto).
5. Cambia el orden a “Descending” (descendente) y haz clic en “Update” (Actualizar). Esto mostrará las donaciones más grandes al inicio de la lista.
Sergio Farias
Trayectoria profesional: Concejal de San Juan Capistrano y exalcalde
Principales prioridades:
- Asequibilidad y costo de vida
- Seguridad pública
- Vivienda y personas sin hogar
- Partido Demócrata de California
- Federación de Maestros de California (CFT por sus siglas en inglés)
- San Diego Democrats for Equality (Demócratas por la Igualdad de San Diego)
💡 Parte de los fondos de campaña puede incluir dinero transferido de campañas anteriores.
Fuente: California Secretary of State
- Principales donantes de campaña
- Farias, Sergio
- Consejo Estatal de Empleados de Servicios de California
- Asociación de Bomberos Profesionales del Condado de Orange
- SEIU United Healthcare Workers WEST
- Comité de Acción Política de Candidatos del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios Local 1000
KPBS da seguimiento a estos datos a través de la herramienta “Power Search” de la Secretaría de Estado de California. Puedes consultar la lista actualizada de todas las personas y organizaciones que han donado a este candidato en el portal estatal de financiamiento de campañas.
💡Cómo leer los datos:
1. Una vez en el sitio de la Secretaría de Estado, revisa la columna izquierda y selecciona “All Contributions” (Todas las contribuciones).
2.En la siguiente sección, ingresa el nombre del candidato que buscas.
3.Después, selecciona el ciclo 2025-2026.
4.Cuando carguen los datos, ubica la barra de herramientas arriba de la tabla y selecciona “Sort by Amount” (Ordenar por monto).
5.Cambia el orden a “Descending” (descendente) y haz clic en “Update” (Actualizar). Esto mostrará las donaciones más grandes al inicio de la lista.
Las problemáticas
- La propuesta de Laurie Davies para enfrentar la crisis de asequibilidad es implementar lo que ella llama “el mayor recorte de impuestos para la clase media en la historia de California” y proteger la Proposición 13. Señala que el alto costo de vida es resultado de “impuestos injustos para la clase media” y que las personas deberían simplemente conservar una mayor parte de lo que ganan para cubrir sus gastos básicos.
- Por su parte, Sergio Farias afirma que recuperar la movilidad económica es clave para resolver la crisis de asequibilidad. Propone generar mejores oportunidades para las familias y apoyar a los pequeños negocios.
- Sergio Farias destacó los avances de su ciudad en la reducción de la falta de vivienda durante su gestión. Promete llevar esas soluciones locales “comprobadas” al ámbito estatal, como la mejora de infraestructura y la estabilización de las comunidades.
- Por su parte, Laurie Davies afirma que los altos impuestos obligan a las personas a elegir entre pagar su hipoteca u otros gastos, y defiende mantener la Proposición 13 para que los impuestos a la propiedad sean predecibles. También propone un aumento considerable en el número de albergues con “servicios integrales”.
- Laurie Davies afirma que California se ha vuelto menos seguro porque el estado ha “reducido las sanciones para delitos contra la propiedad y delitos violentos” y ha permitido que personas condenadas salgan de prisión antes de tiempo. Propone derogar leyes y medidas aprobadas en las urnas que, según ella, han envalentonado a los delincuentes.
- Por su parte, Sergio Farias sostiene que la seguridad pública es la base de la movilidad económica y de una educación pública de calidad. También destacó sus ocho años de experiencia como alcalde y concejal, durante los cuales —dice— “dio prioridad a la seguridad pública”.
Distrito 75: Centro Norte de San Diego
Los candidatos
Gerald Boursiquot
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Contratista de tecnología (IT) y veterano de la Marina y la Fuerza Aérea
- Principales prioridades:
- Ampliar el acceso a la vivienda
- Reducir el costo de vida
- Incrementar las oportunidades económicas
- Partido Demócrata de California
- Congressional Legislative Black Caucus
- San Diego Democrats for Equality
- Alliance for Democracy of East County
- Congresista Mike Levin
- Total recaudado: 5,852 dólares (hasta el 9 de abril de 2026)
💡Parte de los fondos de campaña puede incluir dinero transferido de campañas anteriores.
Fuente: California Secretary of State
- Principales donantes de campaña:
- Contribuciones no cuantificadas
- Sunrise Political Solutions, Inc
- Boursiquot, Gerald
- Strahan, Angelique
- Connell, Lynn
KPBS tracks this data through the California Secretary of State’s "Power Search" tool. You can see the live list of every individual and organization that has donated to this candidate by clicking this direct link to the state's campaign finance portal.
💡Cómo leer los datos:
1. Una vez en el sitio de la Secretaría de Estado, revisa la columna izquierda y selecciona “All Contributions” (Todas las contribuciones).
2. En la siguiente sección, ingresa el nombre del candidato que buscas.
3.Después, selecciona el ciclo 2025-2026.
4.Cuando carguen los datos, ubica la barra de herramientas arriba de la tabla y selecciona “Sort by Amount” (Ordenar por monto).
5.Cambia el orden a “Descending” (descendente) y haz clic en “Update” (Actualizar). Esto mostrará las donaciones más grandes al inicio de la lista.
Carl DeMaio
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Asambleísta estatal, conductor de radio/podcast y exconcejal de la ciudad de San Diego
- Principales prioridades
- Reducir el costo de vida
- Eliminar la influencia de intereses especiales en la política
- Eliminar el fraude electoral y exigir identificación para votar
- La campaña DeMaio campaign declinó proporcionar los respaldos.
- Total recaudado: 1,757,716.94 dólares (hasta el 9 de abril de 2026)
💡Parte de los fondos de campaña puede incluir dinero transferido de campañas anteriores.
Fuente: California Secretary of State
- Principales donantes de campaña:
- Contribuciones no desglosadas
- Tribu Viejas de los Indios Kumeyaay
- Furby, Michael
- Wood, Charles
- Pinna, Marcia
KPBS da seguimiento a estos datos a través de la herramienta “Power Search” de la Secretaría de Estado de California. Puedes consultar la lista actualizada de todas las personas y organizaciones que han donado a este candidato en el portal estatal de financiamiento de campañas.
💡Cómo leer los datos
1. Una vez en el sitio de la Secretaría de Estado, revisa la columna izquierda y selecciona “All Contributions” (Todas las contribuciones).
2.En la siguiente sección, ingresa el nombre del candidato que buscas.
3.Después, selecciona el ciclo 2025-2026.
4.Cuando carguen los datos, ubica la barra de herramientas arriba de la tabla y selecciona “Sort by Amount” (Ordenar por monto).
5.Cambia el orden a “Descending” (descendente) y haz clic en “Update” (Actualizar). Esto mostrará las donaciones más grandes al inicio de la lista.
Las problemáticas
- DeMaio se ha enfocado en recortar impuestos y tarifas gubernamentales para reducir el costo de vida de sus electores. Ha presentado iniciativas para bajar los impuestos sobre los seguros de vivienda y bloquear nuevos cargos en las facturas de servicios públicos, aunque ambas propuestas han fracasado.Otro proyecto de ley, que aún está pendiente en el Congreso estatal, buscaría impedir que el estado continúe investigando un posible impuesto basado en el millaje de los vehículos.
- Por su parte, Boursiquot, según su sitio de campaña, impulsa la expansión de vivienda asequible y la eliminación de trabas burocráticas para acelerar la construcción. También propone controlar los costos de la atención médica y apoyar el derecho de los trabajadores a organizarse para obtener mejores salarios.
District 76: Centro de San Diego
Los candidatos
Carrie S. Espinoza Villanueva
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Apoyo en administración universitaria
- Principales prioridades:
- No están claras; no cuenta con sitio web de campaña ni información de contacto en línea
- No está claro; no cuenta con sitio web de campaña ni información de contacto en línea
- Total recaudado: $5,000 dólares (hasta el 9 de Abril de 2026)
💡Parte de los fondos de campaña puede incluir dinero transferido de campañas anteriores.
Fuente: California Secretary of State
- Principales donantes de campaña:
- Comité Central Republicano del Condado de Sutter
KPBS da seguimiento a estos datos a través de la herramienta “Power Search” de la Secretaría de Estado de California. Puedes consultar la lista actualizada de todas las personas y organizaciones que han donado a este candidato en el portal estatal de financiamiento de campañas.
💡Cómo leer los datos:
1. Una vez en el sitio de la Secretaría de Estado, revisa la columna izquierda y selecciona “All Contributions” (Todas las contribuciones).
2. En la siguiente sección, ingresa el nombre del candidato que buscas.
3. Después, selecciona el ciclo 2025-2026.
4. Cuando carguen los datos, ubica la barra de herramientas arriba de la tabla y selecciona “Sort by Amount” (Ordenar por monto).
5.Cambia el orden a “Descending” (descendente) y haz clic en “Update” (Actualizar). Esto mostrará las donaciones más grandes al inicio de la lista.
- Comité Central Republicano del Condado de Sutter
Darshana Patel
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Asambleísta estatal y científica investigadora
- Principales prioridades:
- Costo de vida y asequibilidad
- Aumentar el financiamiento para la educación pública
- Mejorar la seguridad pública, desde la prevención de incendios forestales hasta la reducción de la reincidencia delictiva
- Partido Demócrata de California
- Asociación de Maestros de California
- Bomberos Profesionales de California
- Asociación de Highway Patrolmen de California
- National Union of Healthcare Workers (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud)
- Total recaudado $1,139,453.66 dolares (hasta el 14 de abril de 2026)
💡Parte de los fondos de campaña puede incluir dinero transferido de campañas anteriores.
Fuente: California Secretary of State
- Principales donantes de campaña:
- Avila Farias para la Asamblea 2026
- Blanca Pacheco para la Asamblea 2026
- Buffy Wicks para la Assembly 2026
- California Real Estate PAC (CREPAC)
- Ash Karla para la Asamblea 2026
KPBS da seguimiento a estos datos a través de la herramienta “Power Search” de la Secretaría de Estado de California. Puedes consultar la lista actualizada de todas las personas y organizaciones que han donado a este candidato en el portal estatal de financiamiento de campañas.
💡Cómo leer los datos:
1. Una vez en el sitio de la Secretaría de Estado, revisa la columna izquierda y selecciona “All Contributions” (Todas las contribuciones).
2. En la siguiente sección, ingresa el nombre del candidato que buscas.
3.Después, selecciona el ciclo 2025-2026.
4.Cuando carguen los datos, ubica la barra de herramientas arriba de la tabla y selecciona “Sort by Amount” (Ordenar por monto).
5.Cambia el orden a “Descending” (descendente) y haz clic en “Update” (Actualizar). Esto mostrará las donaciones más grandes al inicio de la lista.
Las problemáticas
- Patel señala el aumento descontrolado en los costos de la vivienda y la atención médica. Ha impulsado y respaldado legislación para reducir las regulaciones en la construcción de vivienda y mejorar el acceso a servicios de salud asequibles y de calidad.También fue coautora de una iniciativa que permite una mezcla adicional de gasolina en California, con el objetivo de reducir los precios del combustible.
- No fue posible contactar a Espinoza Villanueva.
Distrito 77: Costa de San Diego
Los candidatos
Tasha Boerner
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Boerner actualmente cumple su cuarto mandato como asambleísta estatal en representación del Distrito 77. Antes de ser elegida a la Asamblea Estatal en 2018, formó parte del Consejo de Encinitas.
- Principales prioridades:
- Costo de vida:
Boerner destacó específicamente los altos costos de la vivienda, el transporte, los alimentos, los seguros y los servicios públicos. Señala que ha solicitado auditorías y ha impulsado legislación para que las empresas de servicios públicos mejoren su transparencia y reduzcan tarifas a largo plazo. También es autora de la Starter Home Revitalization Act, que busca facilitar el acceso a la vivienda para el californiano promedio, así como de iniciativas para ofrecer internet residencial más accesible.
- Medio ambiente: Gran parte del Distrito 77 es zona costera, lo que implica retos como la erosión de playas, el impacto en el turismo y cambios ambientales. Boerner ha impulsado legislación para monitorear y combatir la erosión costera, restaurar humedales y fomentar opciones de transporte limpio. También expresó preocupación por la reactivación de nuevas perforaciones petroleras en aguas costeras de California durante la administración Trump, debido a su impacto en la vida silvestre, los ecosistemas, la pesca y los negocios. Afirmó estar comprometida con una transición a gran escala hacia energías renovables.
- Educación: Boerner señala que la educación es una de sus principales prioridades. Asegura que seguirá impulsando un mayor financiamiento para las escuelas locales. Como integrante del Comité de Educación Superior de la Asamblea, trabaja para formar a la próxima generación mediante educación técnica, programas aplicados y educación universitaria.
- Costo de vida:
- Partido Demócrata de California
- Bomberos Profesionales de California
- Asociación de Maestros de California
- Fondo de Acción de Planned Parenthood del Suroeste del Pacífico
- Sierra Club
- Total recaudado: $448,971.94 dólares hasta el 14 de abril de 2016.
💡Parte de los fondos de campaña puede incluir dinero transferido de campañas anteriores.
Fuente: California Secretary of State
- Principales donantes de campaña:
- Barona Band of Mission Indians
- California Correctional Peace Officers Association PAC
- California State Council of Service Employees SCC
- California Teachers Assn/Assn for Better Citizenship - SCC
- Charter Communications Operating LLC
KPBS da seguimiento a estos datos a través de la herramienta “Power Search” de la Secretaría de Estado de California. Puedes consultar la lista actualizada de todas las personas y organizaciones que han donado a este candidato en el portal estatal de financiamiento de campañas.
💡Cómo leer los datos:
1. Una vez en el sitio de la Secretaría de Estado, revisa la columna izquierda y selecciona “All Contributions” (Todas las contribuciones).
2. En la siguiente sección, ingresa el nombre del candidato que buscas.
3.Después, selecciona el ciclo 2025-2026.
4.Cuando carguen los datos, ubica la barra de herramientas arriba de la tabla y selecciona “Sort by Amount” (Ordenar por monto).
5.Cambia el orden a “Descending” (descendente) y haz clic en “Update” (Actualizar). Esto mostrará las donaciones más grandes al inicio de la lista.
Trinity Hannaway
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Hannaway actualmente se desempeña como directora ejecutiva de Reform California, un comité de acción política de base que impulsa reformas de política pública y promueve a más líderes republicanos/conservadores en California. Anteriormente, trabajó como directora de enlace comunitario del Distrito 75 para el asambleísta Carl DeMaio. KPBS obtuvo esta información del perfil de LinkedIn de Hannaway.
- Principales prioridades:
- Hannaway no cuenta con un sitio web público ni proporcionó información de contacto. KPBS no pudo determinar cuáles son sus principales prioridades.
- Hannaway no cuenta con un sitio web público ni proporcionó información de contacto. KPBS no pudo determinar cuáles son sus principales prioridades.
- Hannaway no cuenta con un sitio web público ni proporcionó información de contacto. KPBS no pudo determinar cuáles son sus principales respaldos.
- No se presentaron documentos de financiación de campaña.
KPBS da seguimiento a estos datos a través de la herramienta “Power Search” de la Secretaría de Estado de California. Puedes consultar la lista actualizada de todas las personas y organizaciones que han donado a este candidato en el portal estatal de financiamiento de campañas.
💡Cómo leer los datos:
1. Una vez en el sitio de la Secretaría de Estado, revisa la columna izquierda y selecciona “All Contributions” (Todas las contribuciones).
2. En la siguiente sección, ingresa el nombre del candidato que buscas.
3.Después, selecciona el ciclo 2025-2026.
4.Cuando carguen los datos, ubica la barra de herramientas arriba de la tabla y selecciona “Sort by Amount” (Ordenar por monto).
5.Cambia el orden a “Descending” (descendente) y haz clic en “Update” (Actualizar). Esto mostrará las donaciones más grandes al inicio de la lista.
Las problemáticas
- Desde 2018, Boerner ha impulsado diversas iniciativas enfocadas en ampliar el desarrollo de vivienda y mejorar la estabilidad habitacional. En 2025, presentó dos proyectos de ley relacionados con la construcción y regulación de vivienda. Uno de ellos modificó la ley estatal para asegurar que los desarrollos que utilizan la Ley de Bonificación por Densidad incluyan vivienda residencial asequible, en lugar de hoteles. El otro permite a los gobiernos locales exigir comprobantes de ocupación residencial para el uso de una unidad de vivienda accesoria (ADU) o una unidad accesoria junior (JADU).
- Hannaway no cuenta con un sitio web público ni proporcionó información de contacto.
- Boerner señala que reducir los costos de los servicios públicos es una forma de mejorar la asequibilidad en San Diego. En 2025, presentó dos proyectos de ley relacionados con las tarifas de estos servicios. Uno exige que las compañías de gas y electricidad tengan informes más completos y mayor transparencia sobre cómo fijan sus tarifas. El otro buscaba que las tarifas accesibles formen parte de la supervisión de la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, por sus siglas en inglés).
- Hannaway no cuenta con un sitio web público ni proporcionó información de contacto.
Distrito 78: Condado Este (East County)
Los candidatos
Payton Galvez
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Actualmente, Gálvez es el director de campo de Reform California, un comité de acción política de base que impulsa reformas políticas y la presencia de líderes gubernamentales republicanos/conservadores en California.
- Principales prioridades:
- Gálvez no tiene un sitio web público y no proporcionó información de contacto. KPBS no pudo determinar cuáles son las principales prioridades de Gálvez.
- Gálvez no tiene un sitio web público y no proporcionó información de contacto. KPBS no pudo determinar los respaldos que recibe Gálvez.
- No se presentaron documentos de financiación de campaña.
KPBS da seguimiento a estos datos a través de la herramienta “Power Search” de la Secretaría de Estado de California. Puedes consultar la lista actualizada de todas las personas y organizaciones que han donado a este candidato en el portal estatal de financiamiento de campañas.
💡Cómo leer los datos:
1. Una vez en el sitio de la Secretaría de Estado, revisa la columna izquierda y selecciona “All Contributions” (Todas las contribuciones).
2. En la siguiente sección, ingresa el nombre del candidato que buscas.
3.Después, selecciona el ciclo 2025-2026.
4.Cuando carguen los datos, ubica la barra de herramientas arriba de la tabla y selecciona “Sort by Amount” (Ordenar por monto).
5.Cambia el orden a “Descending” (descendente) y haz clic en “Update” (Actualizar). Esto mostrará las donaciones más grandes al inicio de la lista.
Antonio Salguero
- Partido: Libertario
- Trayecto profesional: Actualmente, Salguero es propietario de una empresa privada de seguridad y capacitación.
- Principales prioridades:
- Presupuesto y gasto estatal:Salguero afirma que votaría “no” a cualquier presupuesto que supere los ingresos fiscales y que impulsaría recortes significativos al gasto. En una respuesta por correo electrónico a KPBS, señaló que ese proceso comienza eliminando el “desperdicio, fraude y abuso antes de pasar a recortes más amplios en los programas”.
- Impuestos:Salguero también dijo que se opondrá a nuevos impuestos o aumentos de impuestos. “Podemos y debemos ofrecer alivio inmediato eliminando impuestos que elevan directamente el costo de vida. Eso incluye derogar impuestos como el impuesto a la gasolina y oponernos a propuestas como un impuesto por millaje.” También aseguró que buscaría reducciones fiscales más amplias, incluyendo en impuestos sobre la renta, nómina y propiedad.
- Desregulación:Salguero señaló que su experiencia como empresario le ha mostrado que las leyes estatales pueden elevar los costos para los negocios. Dijo que quiere reformar lo que considera una regulación estatal “excesiva”, para facilitar la construcción, el trabajo y la operación de negocios en California.
- El sitio web de Salguero no incluía una lista de sus apoyos. En un correo electrónico, afirmó contar con el respaldo del Partido Libertario de California.
- No se presentaron documentos de financiación de campaña.
KPBS da seguimiento a estos datos a través de la herramienta “Power Search” de la Secretaría de Estado de California. Puedes consultar la lista actualizada de todas las personas y organizaciones que han donado a este candidato en el portal estatal de financiamiento de campañas.
💡Cómo leer los datos:
1. Una vez en el sitio de la Secretaría de Estado, revisa la columna izquierda y selecciona “All Contributions” (Todas las contribuciones).
2. En la siguiente sección, ingresa el nombre del candidato que buscas.
3.Después, selecciona el ciclo 2025-2026.
4.Cuando carguen los datos, ubica la barra de herramientas arriba de la tabla y selecciona “Sort by Amount” (Ordenar por monto).
5.Cambia el orden a “Descending” (descendente) y haz clic en “Update” (Actualizar). Esto mostrará las donaciones más grandes al inicio de la lista.
Chris Ward
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Ward actualmente cumple su tercer mandato como asambleísta estatal en representación del Distrito 78. Antes de ser elegido a la Asamblea Estatal en 2020, formó parte del Consejo de San Diego.
- Principales prioridades:
- Mejorar la asequibilidad de la vivienda: Ward enfatizó su compromiso para atender el problema del acceso a la vivienda. “Tenemos varias leyes que hemos trabajado y aprobado para abordar este tema, y seguimos desarrollando nuevas ideas que ayudarán a cambiar la situación y a producir más vivienda subsidiada y asequible para californianos de bajos ingresos, así como opciones accesibles para la clase media”, dijo Ward en una entrevista con KPBS.
- Abordar la tecnología emergente y la privacidad:Ward destacó la necesidad de proteger la información personal y de los consumidores, incluidos datos de geolocalización, información de salud y otros datos sensibles. También dejó clara su postura sobre la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías: “Debe ser una herramienta de apoyo, pero no algo que reemplace a los trabajadores en California”.
- Impulsar la energía verde: Ward señaló que la seguridad energética actual y futura requiere fuentes sostenibles y renovables. Está impulsando el desarrollo de más sistemas de energía solar en techos en San Diego para cumplir con los objetivos locales y estatales de energía limpia.
- Partido Demócrata de California
- Federación Laboral de California
- Consejo Laboral de los Condados de San Diego e Imperial
- Asociación de Maestros de California
- Total recaudado: $392,821.17 dólares hasta el 14 de abril del 2026.
💡Parte de los fondos de campaña puede incluir dinero transferido de campañas anteriores.
Fuente: California Secretary of State
- Principales donadores de campaña:
- Association of CA School Administrators PAC - SCC
- CA Council for Affordable Housing PAC
- CA Teachers Assn / Assn for Better Citizenship SCC
- Faculty for Our University's Future Sponsored by CFA - SCC
- LGBT Caucus Leadership Fund
KPBS da seguimiento a estos datos a través de la herramienta “Power Search” de la Secretaría de Estado de California. Puedes consultar la lista actualizada de todas las personas y organizaciones que han donado a este candidato en el portal estatal de financiamiento de campañas.
💡Cómo leer los datos:
1. Una vez en el sitio de la Secretaría de Estado, revisa la columna izquierda y selecciona “All Contributions” (Todas las contribuciones).
2. En la siguiente sección, ingresa el nombre del candidato que buscas.
3.Después, selecciona el ciclo 2025-2026.
4.Cuando carguen los datos, ubica la barra de herramientas arriba de la tabla y selecciona “Sort by Amount” (Ordenar por monto).
5.Cambia el orden a “Descending” (descendente) y haz clic en “Update” (Actualizar). Esto mostrará las donaciones más grandes al inicio de la lista.
Las problemáticas
Ward y Salguero compartieron prioridades diferentes para el Distrito 78 en sus respuestas a KPBS. Sin embargo, ambos también ofrecieron su perspectiva sobre los siguientes temas.
- Ward ha impulsado diversas leyes en los últimos cinco años enfocadas en ampliar el acceso a la vivienda y mejorar la estabilidad habitacional mediante el desarrollo de vivienda, apoyos y préstamos para comprar casa. Entre 2025 y este año, presentó cinco iniciativas relacionadas con la propiedad de vivienda y la asequibilidad, incluyendo una que promueve el desarrollo de condominios y oportunidades de acceso a vivienda asequible para compradores primerizos. En 2021, propuso un programa piloto para crear más proyectos de vivienda para ingresos medios en la ciudad de San Diego. Además, en 2022 logró la aprobación de una ley que busca mejorar la estabilidad habitacional para el personal docente y empleados de los distritos de colegios comunitarios en California.
- Por su parte, Salguero señaló que la sobrerregulación es el principal problema en torno a la vivienda y la asequibilidad. Afirmó que en California construir se ha vuelto demasiado difícil y costoso. Su enfoque de política pública es eliminar barreras en la zonificación, los permisos y las revisiones ambientales que retrasan proyectos, elevan costos y restringen el uso del suelo.
- Galvez no cuenta con un sitio web público ni proporcionó información de contacto.
- Ward presentó seis iniciativas entre 2025 y este año enfocadas en proteger la privacidad de los datos. Estas propuestas buscan actualizar la ley vigente sobre cómo las entidades públicas manejan la información, prohibir que las empresas utilicen datos de trabajadores para entrenar modelos de inteligencia artificial y evitar la fijación de precios basada en vigilancia.También impulsó una iniciativa en materia de seguridad pública que busca proteger a feligreses de la explotación sexual por parte del clero.
- Por su parte, Salguero dijo que apoya eliminar sanciones penales para delitos sin víctimas, con el fin de enfocar la aplicación de la ley en delitos contra las personas y la propiedad. También respalda atender los retos de reclutamiento y retención en las fuerzas del orden mediante la reconstrucción de la confianza con las comunidades — comenzando por la rendición de cuentas.En materia de privacidad, sus objetivos incluyen garantizar que las herramientas policiales se utilicen para investigaciones específicas, y no para vigilancia masiva, incluyendo sistemas como Flock Safety. Propone limitar el acceso a la agencia que opera estos sistemas, exigir órdenes judiciales para cualquier uso externo y restringir las búsquedas a periodos definidos vinculados a un delito específico.
- Galvez no cuenta con un sitio web público ni proporcionó información de contacto.
Distrito 79: South Bay
Los candidatos
Andrew Lawson
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Miembro del Grupo de Planificación Comunitaria de Spring Valley
- Principales prioridades:
- Reforma tributaria
- Crecimiento económico
- Creación de empleo
- Partido Republicano de California
- Partido Republicano del Condado de San Diego
- Total raised: $2,790.26 dólares hasta el 14 de abril del 2026
💡Parte de los fondos de campaña puede incluir dinero transferido de campañas anteriores.
Fuente: California Secretary of State
- Principales donantes de campaña:
- KPBS tracks this data through the California Secretary of State’s "Power Search" tool. You can see the live list of every individual and organization that has donated to this candidate by clicking this direct link to the state's campaign finance portal.
💡Cómo leer los datos:
1. Una vez en el sitio de la Secretaría de Estado, revisa la columna izquierda y selecciona “All Contributions” (Todas las contribuciones).
2. En la siguiente sección, ingresa el nombre del candidato que buscas.
3.Después, selecciona el ciclo 2025-2026.
4.Cuando carguen los datos, ubica la barra de herramientas arriba de la tabla y selecciona “Sort by Amount” (Ordenar por monto).
5.Cambia el orden a “Descending” (descendente) y haz clic en “Update” (Actualizar). Esto mostrará las donaciones más grandes al inicio de la lista.
- KPBS tracks this data through the California Secretary of State’s "Power Search" tool. You can see the live list of every individual and organization that has donated to this candidate by clicking this direct link to the state's campaign finance portal.
LaShae Sharp-Collins
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Asambleísta estatal en funciones por el Distrito 79 y profesor adjunto en la Universidad Estatal de San Diego (SDSU por sus siglas en inglés). Anteriormente trabajó para la Oficina de Educación del Condado de San Diego.
- Principales prioridades:
- Proteger la libertad reproductiva
- Priorizar la equidad en la educación
- Abordar la crisis de las personas sin hogar
- Rob Bonta, Fiscal General de California
- Líder de la Mayoría del Senado Estatal Angelique Ashby
- Senadora Estata Akilah Weber Pierson
- Partido Demócrata de California
- Asociación de Enfermeras de California
- Total recaudado: $412,400.36 dólares hasta el 14 de abril del 2026
💡Parte de los fondos de campaña puede incluir dinero transferido de campañas anteriores.
Fuente: California Secretary of State
- Principales donantes de campaña:
- California Real Estate PAC (CREPAC)
- Empresas Anheuser Busch
- Association of California School Administrators PAC
- California Teachers Association/Association for Better Citizenship
- Singleton Schreiber LLP
KPBS da seguimiento a estos datos a través de la herramienta “Power Search” de la Secretaría de Estado de California. Puedes consultar la lista actualizada de todas las personas y organizaciones que han donado a este candidato en el portal estatal de financiamiento de campañas.
💡Cómo leer los datos:
1. Una vez en el sitio de la Secretaría de Estado, revisa la columna izquierda y selecciona “All Contributions” (Todas las contribuciones).
2. En la siguiente sección, ingresa el nombre del candidato que buscas.
3. Después, selecciona el ciclo 2025-2026.
4. Cuando carguen los datos, ubica la barra de herramientas arriba de la tabla y selecciona “Sort by Amount” (Ordenar por monto).
5.Cambia el orden a “Descending” (descendente) y haz clic en “Update” (Actualizar). Esto mostrará las donaciones más grandes al inicio de la lista.
Las problemáticas
- Sharp-Collins afirmó que luchará por viviendas verdaderamente asequibles para todos los niveles de ingresos, para que ninguna familia ni trabajador tenga dificultades para tener un techo sobre sus cabezas.
- Lawson declaró que trabajará para simplificar los trámites burocráticos y crear viviendas asequibles para las familias.
- Sharp-Collins afirmó que trabajará para reducir la brecha de oportunidades y brindar a todos los niños una educación de alta calidad, independientemente de su origen o lugar de residencia.
- Lawson declaró estar a favor de la libertad de elección de escuela y de los padres, así como de la formación profesional.
Distrito 80: Imperial
Los candidatos
David Alvarez
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Asambleísta estatal en funciones por el Distrito 80. Exmiembro del Consejo de San Diego.
- Principales prioridades:
- Accesibilidad a la vivienda
- Educación y recursos
- Comunidades más limpias
- Housing Action Coalition
- YIMBY Action
- Total recaudado: $508,842.23 dólares hasta el 15 de abril 2026
💡Parte de los fondos de campaña puede incluir dinero transferido de campañas anteriores.
Fuente: California Secretary of State
- Principales donantes:
- Association of California School Administrators PAC Small Contributor Committee
- California Council for Affordable Housing PAC
- Empresa Phillips 66
- SEIU California State Council Small Contributor Committee
- Faculty for our University's Future, un comité patrocinado por el California Faculty Association Small Contributor Committee
KPBS da seguimiento a estos datos a través de la herramienta “Power Search” de la Secretaría de Estado de California. Puedes consultar la lista actualizada de todas las personas y organizaciones que han donado a este candidato en el portal estatal de financiamiento de campañas.
💡Cómo leer los datos:
1. Una vez en el sitio de la Secretaría de Estado, revisa la columna izquierda y selecciona “All Contributions” (Todas las contribuciones).
2. En la siguiente sección, ingresa el nombre del candidato que buscas.
3. Después, selecciona el ciclo 2025-2026.
4. Cuando carguen los datos, ubica la barra de herramientas arriba de la tabla y selecciona “Sort by Amount” (Ordenar por monto).
5.Cambia el orden a “Descending” (descendente) y haz clic en “Update” (Actualizar). Esto mostrará las donaciones más grandes al inicio de la lista.
Alejandro Galicia
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Empresario de una pequeña empresa y veterano militar. Anteriormente se postuló para la Junta de Supervisores del Condado de San Diego y el Distrito 18 del Senado Estatal.
- Principales prioridades:
- Galicia no tiene página web pública y no facilitó información de contacto. KPBS no pudo determinar las principales prioridades de Galicia.
- Reform California
- No se presentaron documentos de financiación de campaña.
KPBS da seguimiento a estos datos a través de la herramienta “Power Search” de la Secretaría de Estado de California. Puedes consultar la lista actualizada de todas las personas y organizaciones que han donado a este candidato en el portal estatal de financiamiento de campañas.
💡Cómo leer los datos:
1. Una vez en el sitio de la Secretaría de Estado, revisa la columna izquierda y selecciona “All Contributions” (Todas las contribuciones).
2. En la siguiente sección, ingresa el nombre del candidato que buscas.
3. Después, selecciona el ciclo 2025-2026.
4. Cuando carguen los datos, ubica la barra de herramientas arriba de la tabla y selecciona “Sort by Amount” (Ordenar por monto).
5.Cambia el orden a “Descending” (descendente) y haz clic en “Update” (Actualizar). Esto mostrará las donaciones más grandes al inicio de la lista.
Zenith Khan
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Maestro. Anteriormente se postuló para la Junta de Educación Primaria de Chula Vista.
- Principales prioridades:
- Khan no tiene un sitio web público y no proporcionó información de contacto. KPBS no pudo determinar cuáles son las principales prioridades de Khan.
- Khan no tiene un sitio web público y no proporcionó información de contacto. KPBS no pudo determinar cuáles son las principales prioridades de Khan.
- Khan no tiene un sitio web público y no proporcionó información de contacto. KPBS no pudo determinar los apoyos que recibe Khan.
- No se presentaron documentos de financiación de campaña.
KPBS da seguimiento a estos datos a través de la herramienta “Power Search” de la Secretaría de Estado de California. Puedes consultar la lista actualizada de todas las personas y organizaciones que han donado a este candidato en el portal estatal de financiamiento de campañas.
💡Cómo leer los datos:
1. Una vez en el sitio de la Secretaría de Estado, revisa la columna izquierda y selecciona “All Contributions” (Todas las contribuciones).
2. En la siguiente sección, ingresa el nombre del candidato que buscas.
3. Después, selecciona el ciclo 2025-2026.
4. Cuando carguen los datos, ubica la barra de herramientas arriba de la tabla y selecciona “Sort by Amount” (Ordenar por monto).
5.Cambia el orden a “Descending” (descendente) y haz clic en “Update” (Actualizar). Esto mostrará las donaciones más grandes al inicio de la lista.
Las problemáticas
- Álvarez: Fue autor/presentador de varios proyectos de ley sobre vivienda asequible, incluyendo una ley de bonificación por densidad, la adquisición de vivienda asequible y proyectos de ley para agilizar los tiempos de construcción.
- No se pudo contactar a Galicia.
- No se pudo contactar a Khan.
- Álvarez: Fue autor de proyectos de ley para regular la limpieza de los vertidos de aguas residuales transfronterizos, incluyendo financiamiento para proyectos en México y proyectos de ley que agilizan la distribución de fondos para las labores de limpieza.
- No se pudo contactar a Galicia.
- No se pudo contactar a Khan.