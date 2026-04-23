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Conoce a los candidatos para la Asamblea Estatal

Por Jacob Aere / General Assignment Reporter,  Elaine Alfaro / East County Reporter,  Alexander Nguyen / Multimedia Producer, North County,  Scott Rodd / Investigative Reporter
Publicado en April 23, 2026 at 12:50 PM PDT

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¿Qué hace un asambleísta estatal? 

  • Emitir hasta 3,000 votos al año y, en teoría, de la forma que lo desean la mayoría de sus electores.   
  • Aprobar un plan de gasto estatal cuando sea probable que haya un déficit y un panorama financiero incierto.
  • Asista a largas reuniones, a menos que consiga un puesto en el poderoso Comité de Asignaciones, donde tomará decisiones a puertas cerradas y luego aprobará o eliminará todos los proyectos de ley a la vez .

Fuente: CalMatters

¿Cuánto gana un asambleísta estatal?

A partir de 2025, los asambleístas estatales ganan 132,703 dólares al año, además de 236 dólares diarios para gastos cuando el Congreso estatal está en sesión. También reciben un reembolso por millaje de 70 centavos por milla recorrida.

Los líderes de partido perciben un salario más alto.

Fuente: National Conference of State Legislatures

Distrito 74: Condado Norte

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Los candidatos

Campaign photo

Laurie Davies

California State Assembly candidate Sergio Farias is shown in this undated campaign photo.
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Sergio Farias

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Distrito 75: Centro Norte de San Diego

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Los candidatos

Gerald Boursiquot

Carl DeMaio

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District 76: Centro de San Diego

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Los candidatos

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Carrie S. Espinoza Villanueva

Darshana Patel

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Distrito 77: Costa de San Diego

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Los candidatos

Tasha Boerner

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Trinity Hannaway

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Distrito 78: Condado Este (East County)

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Los candidatos

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Payton Galvez

Antonio Salguero

Chris Ward

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Ward y Salguero compartieron prioridades diferentes para el Distrito 78 en sus respuestas a KPBS. Sin embargo, ambos también ofrecieron su perspectiva sobre los siguientes temas.

Distrito 79: South Bay

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Los candidatos

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 Andrew Lawson

LaShae Sharp-Collins 

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Distrito 80: Imperial

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Los candidatos

 David Alvarez  

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 Alejandro Galicia

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 Zenith Khan 

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Tags

Politics Política y eleccionesNorth CountySouth BaySan DiegoEast CountyImperial County
Jacob Aere
As a general assignment reporter, I report on a wide range of different issues that affect the diverse neighborhoods of San Diego County including business, health, arts & culture and politics.
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What are issues affecting San Diego's most vulnerable?

Elaine Alfaro
Elaine Alfaro is a reporter at KPBS and part of the California Local News Fellowship program. She primarily covers San Diego's East County and specializes in investigative and accountability journalism.
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Alexander Nguyen
As a North County multimedia producer, Alexander Nguyen creates content for all of KPBS' platforms, including the web and social media.

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Scott Rodd
As a member of the KPBS I-Team, I hold San Diego's powerful accountable and examine the intersection of state and local government. 
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