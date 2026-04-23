Conoce a los candidatos para la Asamblea Estatal

¿Cuánto gana un asambleísta estatal?

A partir de 2025, los asambleístas estatales ganan 132,703 dólares al año, además de 236 dólares diarios para gastos cuando el Congreso estatal está en sesión. También reciben un reembolso por millaje de 70 centavos por milla recorrida.

Los líderes de partido perciben un salario más alto.

Fuente: National Conference of State Legislatures