Dos republicanos se disputan la gobernación de California. ¿Por qué un empate es su mejor estrategia?

Los republicanos de California tienen una oportunidad inusual de lograr una victoria sorpresiva en la contienda por la gobernación este año, pero para ganar, ninguno de sus candidatos puede distanciarse demasiado del otro todavía.

Con ocho candidatos demócratas importantes que dividen el voto liberal, ambos candidatos republicanos, el ex presentador de Fox News Steve Hilton y el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, podrían quedar en primer y segundo lugar en las primarias del 2 de junio y pasar a la boleta electoral de noviembre.

Eso dejaría fuera a los candidatos demócratas a las elecciones generales, un hecho extraordinario que, según encuestadores y estrategas de ambos partidos, es la única posibilidad viable para que un republicano se convierta en gobernador. En California, los demócratas registrados superan en número a los republicanos en una proporción de casi dos a uno, y el Partido Republicano no ha ganado una elección estatal en dos décadas.

Ambos republicanos solo podrán avanzar a noviembre si logran una división prácticamente equitativa del voto republicano, lo que les daría a cada uno los votos suficientes para superar a sus oponentes demócratas. Esto se debe al sistema de primarias de California, en el que los dos candidatos con más votos pasan a las elecciones generales independientemente de su partido.

Los demócratas insisten en que no sucederá, aunque se enfrentan a una creciente presión por el riesgo que esto supone en un año en el que el partido espera movilizar a los votantes liberales para las elecciones a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en noviembre.

Ninguno de los dos republicanos está ideando una estrategia para excluir a los demócratas. En lugar de intentar mantener al otro con vida durante las primarias, Hilton y Bianco están llevando a cabo campañas como cualquier otro candidato: buscando derrotarse mutuamente. Hilton ha dedicado los últimos meses a intentar consolidar el apoyo republicano atacando a Bianco, quien no ha dudado en devolverle los ataques.

“Hay una ironía asombrosa en todo esto: necesitan vencerse mutuamente, pero al mismo tiempo ambos necesitan tener éxito”, dijo el estratega republicano Rob Stutzman. “Va en contra de la naturaleza humana y de la forma en que se organizan las campañas”.

Una primaria interna republicana

A pesar de provenir de orígenes muy diferentes, Hilton y Bianco se rigen por políticas similares.

Hilton es un estratega político británico que ha escrito extensamente sobre populismo, reducción de la burocracia y descentralización del poder, y Bianco es un sheriff local pomposo que está llevando al límite la autoridad policial en materia electoral.

Ambos impulsan una agenda de desregulación y critican duramente las políticas ambientales respaldadas por los demócratas, a las que culpan del aumento del costo de vida en el estado. Entre sus objetivos se encuentra la histórica Ley de Calidad Ambiental de California, que exige evaluaciones ambientales para las nuevas construcciones.

Ambos republicanos también quieren revertir el cierre de prisiones, aumentar la producción de petróleo para bajar los precios de la gasolina y reducir o eliminar el impuesto a la gasolina de 61 centavos por galón.

Hilton quiere eximir del impuesto estatal sobre la renta los primeros 100,000 dólares de ingresos (un objetivo que comparte la demócrata Katie Porter) y reducir significativamente los impuestos a las personas con mayores ingresos recortando el 18% del presupuesto estatal, incluyendo áreas que, según él, son fraudulentas o derrochadoras, como el uso de los ingresos fiscales del cannabis para financiar programas de tratamiento de adicciones. Bianco también quiere reducir el impuesto sobre la renta e incorporar los ingresos del petróleo para eliminarlo por completo.

Hilton, uno de los principales recaudadores de fondos de la contienda, ha reunido más de 6,6 millones de dólares hasta el momento, superando la recaudación de Bianco en más de 2 millones de dólares. Ambos ocupan el segundo y tercer lugar, después de la excongresista demócrata Katie Porter, en el número total de donantes de campaña, un indicador del apoyo popular.

Las encuestas muestran que siguen muy igualados en los primeros puestos, y un sondeo publicado la semana pasada por el Partido Demócrata de California muestra a Hilton y Bianco prácticamente empatados con un 16 % y un 14 %, respectivamente. Para ser competitivos, ambos necesitan ganarse a los votantes independientes e indecisos, algunos de los cuales se inclinan por el Partido Republicano y la mayoría están preocupados por la crisis del costo de vida en el estado . El Partido Republicano de California tiene previsto votar sobre la nominación de un candidato en su convención el próximo fin de semana.

Laure Andrillon / AP Escenario del debate entre los candidatos a gobernador de California en San Francisco, el 3 de febrero de 2026. Foto de Laure Andrillon, AP Photo.

Cada uno ha intentado superar al otro en cuanto a credenciales conservadoras.

Hilton ha criticado a Bianco por tener “demasiados antecedentes” relacionados con causas liberales, señalando un video que muestra al sheriff arrodillándose durante las protestas de Black Lives Matter de 2020, como hicieron muchos policías entonces para calmar a la multitud, y describiendo posteriormente sus acciones como una forma de oración. Bajo la administración Trump, el FBI despidió este año a varios agentes que habían hecho lo mismo.

“Es una cuestión de carácter, honestidad y criterio”, dijo Hilton en una entrevista.

Bianco señaló el empate continuo entre los dos republicanos en las encuestas como prueba de que Hilton no puede liderar el partido. Calificó a Hilton, quien trabajó para el primer ministro conservador británico David Cameron, de “un fraude entre los republicanos”, en parte porque una empresa emergente de financiación colectiva política que Hilton cofundó en 2013, Crowdpac, posteriormente cambió su nombre para apoyar exclusivamente a los demócratas.

Ambos han intentado alinearse con Trump sin mencionar directamente al presidente. Si bien ambos son fervientes partidarios del mandatario, casi tres cuartas partes de los votantes californianos lo desaprueban, y los votantes demócratas en particular están motivados este año para votar en contra de su agenda. Hilton y Bianco han criticado duramente a los demócratas por vincular la contienda por la gobernación con Trump.

Hilton, quien en su momento pidió una auditoría sobre la derrota de Trump en las elecciones de 2020, está impulsando “CalDOGE”, un programa para investigar denuncias de fraude y despilfarro en el gobierno de California. Se trata de una alusión al Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump y Elon Musk, que recortó el gasto y el empleo federales el año pasado. Hasta el momento, como parte del proyecto, Hilton ha ofrecido ruedas de prensa criticando las subvenciones estatales a organizaciones sin fines de lucro con grupos de presión que apoyan causas liberales, como leyes ambientales más estrictas y campañas de registro de votantes; ha prometido recortarlas como gobernador.

Bianco, quien respaldó la reelección de Trump en 2024 diciendo que Estados Unidos debería “poner a un delincuente en la Casa Blanca”, declaró a KTLA el otoño pasado que, si contara con el apoyo del presidente , lo minimizaría durante la campaña. Al preguntársele la semana pasada si busca la aprobación del presidente, respondió que, en cambio, desea “el respaldo de cada persona en este país”.

“Hay todo un grupo de candidatos demócratas que intentan etiquetarme como Donald Trump, y la razón es que no tienen absolutamente nada que ofrecer en sus campañas”, dijo en una entrevista.

En el condado de Riverside, Bianco ha emprendido un esfuerzo sin precedentes para recontar las papeletas de las elecciones especiales del año pasado, basándose en datos electorales brutos que, según funcionarios locales, son inexactos y defectuosos. Esta medida recuerda la confiscación de papeletas de 2020 por parte de la administración Trump en Georgia. Sin embargo, el insiste en que no se trata de una cuestión política. Esta semana, declaró que la investigación está suspendida debido a impugnaciones legales.

¿Quién es Bianco?

La confiscación de las papeletas electorales es una de las muchas maneras en que Bianco ha buscado la controversia como sheriff del condado, un cargo para el que fue elegido por primera vez en 2018 con cuantiosas contribuciones de campaña del sindicato que representa a los miembros de la oficina del sheriff.

Agente de policía con treinta años de servicio y antiguo miembro del grupo miliciano de extrema derecha Oath Keepers, acaparó la atención en 2020 por oponerse a las órdenes estatales para prevenir la propagación de la pandemia de COVID-19, negándose a hacer cumplir las normas sobre el uso de mascarillas o el confinamiento domiciliario, así como a exigir la vacunación de los agentes. También se opone a las leyes de vacunación escolar.

Con frecuencia ha criticado la ley estatal de santuario que limita la cooperación policial con los agentes federales de inmigración, insistiendo al mismo tiempo en que hará todo lo que legalmente pueda para ayudar a dichos agentes, pero aclarando a los residentes del condado de Riverside que los agentes no hacen cumplir las leyes de inmigración ni reciben denuncias de delitos de nadie. Ha presidido un aumento repentino de muertes en las cárceles del condado, que él atribuye al fentanilo y a los suicidios, aunque la fiscalía estatal ha abierto una investigación.

Tiene vínculos con un pastor evangélico en Temecula que ayuda a elegir a conservadores cristianos y está impulsando un aumento de la influencia del cristianismo en el gobierno.

Su argumento para convencer a los votantes es que no forma parte del sistema, y tiende a usar la hipérbole para demostrarlo, llamando “terroristas” a los activistas ambientales que demandan para detener el desarrollo, prometiendo “destruir por completo los intereses especiales” y diciendo que, si es elegido , “llevaría una bomba nuclear” a las decisiones tomadas en el gobierno de California.

Según él, se presenta a las elecciones para ofrecer un cambio respecto al “crimen y la corrupción” que, según afirma, han definido la política estatal, y asegura ser el único candidato con una sólida experiencia ejecutiva (aunque varios oponentes demócratas han dirigido agencias estatales o federales, o ciudades importantes).

Cuenta con el respaldo de varios grupos policiales, algunos de los cuales también han apoyado conjuntamente a un demócrata, y su campaña está financiada por contribuciones de decenas de oficiales y jefes de policía, diversos empresarios y la influyente Asociación de Investigación de Oficinas de Paz de California , un grupo de interés con gran influencia en el Capitolio. El apoyo de esta asociación policial se extiende a su cargo como sheriff de Riverside en la boleta electoral, lo que le dará ventaja sobre Hilton, según estrategas republicanos.

“Todos los demás candidatos en esta contienda no son más que políticos profesionales”, afirmó. “Estamos hartos de los políticos profesionales, millonarios, multimillonarios, figuras públicas y estrategas. California está harta de eso”.

¿Quién es Hilton?

Mientras tanto, Hilton está haciendo promesas ambiciosas como gasolina a 3 dólares el galón y la reducción a la mitad de las facturas de electricidad, y afirma tener la experiencia necesaria para lograr tales recortes por sus días en Londres.

Hijo de inmigrantes húngaros en Gran Bretaña, Hilton comenzó su carrera en el Partido Conservador antes de pasar al sector privado y regresar a la política como director de estrategia de Cameron entre 2010 y 2012.

La prensa británica destacó la predilección de Hilton por la vestimenta informal y lo atribuyó el papel de impulsor ideológico del partido para flexibilizar las regulaciones laborales, recortar el gasto social, reducir el tamaño del gobierno, bajar los impuestos y retirarse de la Unión Europea. Según informó el Washington Post , Hilton se sintió decepcionado con los avances de Cameron cuando, tras dos años en el cargo, abandonó su equipo para reunirse con su esposa, la ejecutiva de tecnología Rachel Whetstone, en California y tomarse un año sabático en Stanford. La pareja aún conserva varias propiedades en el centro de Londres.

“El gobierno ha perdido a su radical por excelencia”, declaró The Economist tras su salida de Downing Street en 2012. “Por su desdén visceral hacia el Estado, su reverencia por las comunidades locales y su compromiso con la iniciativa empresarial, podría ser la figura más profundamente conservadora en la cúpula de este gobierno”.

Fred Greaves / CalMatters El candidato republicano a gobernador Steve Hilton habla en una conferencia de prensa frente a la oficina del fiscal general de California ,en Sacramento, el 5 de agosto de 2025. Hilton anunció acciones legales para impedir que el gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta lleven a cabo la redistribución de distritos electorales a mitad de la década. Foto de Fred Greaves para CalMatters.

Fundó Crowdpac en 2013 con dos socios, un profesor de Stanford y un ejecutivo de Google, con el objetivo declarado de involucrar a más personas en la política mediante un software que conectara sus opiniones con los candidatos a los que podían apoyar económicamente. En aquel entonces, destacó que la plataforma fue utilizada por un líder de Black Lives Matter para financiar colectivamente su candidatura a la alcaldía de Baltimore y por republicanos anti-Trump que esperaban una candidatura presidencial de Paul Ryan. En 2015, escribió una columna en The Guardian en la que defendía un salario mínimo más alto en Gran Bretaña y se retractaba de sus campañas anteriores en contra de dicho aumento.

Años después, Hilton abandonó la plataforma cuando Crowdpac, que había sido utilizada principalmente por demócratas, dejó de apoyar a candidatos republicanos en lo que los ejecutivos denominaron “una postura contra el trumpismo”. Posteriormente, cerró y se relanzó como una plataforma exclusiva para demócratas. Para entonces, Hilton ya había respaldado a Trump para presidente en 2016 y había conseguido un programa semanal en Fox News, que se emitió de 2017 a 2023. Ahora ha regresado por completo a sus raíces conservadoras, impulsando una “reducción masiva del gasto” y la regulación, tal como lo hizo en el Reino Unido.

“Tengo un mensaje de cambio muy claro, práctico y positivo, no ideológico”, declaró a CalMatters.

Hilton ha recaudado la tercera mayor cantidad de fondos en la contienda, detrás de los demócratas Tom Steyer, un multimillonario que se autofinancia, y el alcalde de San José, Matt Mahan, quien ha obtenido millones de dólares principalmente de Silicon Valley. Hilton ha invertido 200,000 dólares de su propio dinero en su campaña y cuenta entre sus partidarios con Uber, el magnate de Fox Corp., Rupert Murdoch, y ejecutivos tecnológicos que también han apoyado a los demócratas: el fundador de Google, Sergey Brin, y el ejecutivo de Ripple, Chris Larsen.

¿Realmente quedarán los demócratas fuera de la contienda?

Los expertos afirman que es improbable que los demócratas no obtengan ninguna escaño, a menos que el panorama político se mantenga muy consolidado.

“Depende de esos dos candidatos republicanos que, en este momento, están dividiendo el voto republicano de manera bastante equitativa, y de que haya más de media docena de demócratas sin que ninguno sea el favorito claro, que es lo que hemos visto hasta ahora”, dijo Mark Baldassare, director de encuestas del Instituto de Políticas Públicas de California. “Pero diría que aún es pronto”.

El presidente del Partido Demócrata, Rusty Hicks, también ha utilizado ese razonamiento. Ha iniciado una campaña gradual de presión pública para instar a los candidatos demócratas con menor intención de voto a que se retiren, pero estos se han resistido hasta ahora.

Hilton también desestimó los análisis que sugieren que ambos republicanos deben avanzar para que cualquiera tenga alguna posibilidad de ganar el escaño, calificándolo de ejercicio hipotético de los estrategas republicanos.

“No tienen ni idea de lo que hablan; es decir, son el tipo de personas que llevan perdiendo 20 años”, dijo. “La idea de que el Partido Demócrata simplemente vaya a conceder la derrota en California es obviamente ridícula. … Va a ser un republicano contra un demócrata”.

Bianco afirmó que se postula contra Hilton, a quien calificó de “estratega de carrera”, al igual que contra cualquier otro demócrata. Añadió que no ha pensado demasiado en quién sería su oponente en las elecciones generales.

“En realidad no me molesta”, dijo. “No hago esto por los republicanos. No lo hago por los demócratas, los independientes ni nada por el estilo”.