La Escala Planetaria, Parte 4: Frenando el flujo, Redux

Estamos en medio de una crisis ambiental y nuestros estilos de vida urbanos a menudo chocan con los sistemas naturales que nos sostienen, especialmente en la gestión de nuestros residuos.

Detener el flujo de contaminación transfronteriza puede parecer una tarea interminable, ya que la basura parece reaparecer tan pronto como se limpia. Abordar esta crisis en la frontera requiere un enfoque multifacético, desde barreras para detener la basura y reforestación de laderas, hasta esfuerzos de recolección y reutilización de residuos.

En la cuarta y última parte de esta miniserie, The Planetary Scale, escuchamos a cuatro fronterizos que están liderando la lucha contra este reto. Además, v olvemos a contactar con amistades de hace seis años para ver cómo ha cambiado la situación desde entonces.

Si te perdiste las primeras partes de esta mini serie, aqui estan los links: Parte 1 , Parte 2 y Parte 3 en las notas del episodio.

Este episodio está dedicado con cariño a la memoria de Steven Wright .

Invitados:

No te pierdas este episodio

¡Escúchalo donde sea que escuches tus podcasts!

P.S

Los prometido es deuda y aquí las fechas del ultimo de los episodios que nos hicieron falta de producir en español el año pasado.

El misterioso caso de Juan Soldado - Octubre 2026

Redes sociales y contacto

De KPBS, Port of Entry cuenta historias que cruzan fronteras. Para escuchar más historias visita www.portofentrypod.org

Facebook: www.facebook.com/portofentrypodcast

Instagram: www.instagram.com/portofentrypod

Puedes apoyar nuestro podcast en www.kpbs.org/donate, escribe en la sección de regalos (gift section) “Port of Entry” y como agradecimiento podrás recibir un regalo.

Si tu empresa u organización sin fines de lucro desea patrocinar nuestro podcast, envía un correo a corporatesupport@kpbs.org

Nos encantaría recibir tu retroalimentación, envíanos un mensaje al 619-500-3197 o un correo a podcasts@kpbs.org con tus comentarios y/o preguntas sobre nuestro podcast.

Créditos

Hosts: Alan Lilienthal and Natalie González

Escritor/Productor: Julio C. Ortiz Franco

Productor Técnico/Diseñador Sonoro: Adrian Villalobos

Editora: Chrissy Nguyen

Episodios traducidos por: Natalie González and Julio C. Ortíz Franco

Directora de Programación de Audio y Operaciones: Lisa Morrisette