La Escala Planetaria, Parte 4: Frenando el flujo, Redux
Estamos en medio de una crisis ambiental y nuestros estilos de vida urbanos a menudo chocan con los sistemas naturales que nos sostienen, especialmente en la gestión de nuestros residuos.
Detener el flujo de contaminación transfronteriza puede parecer una tarea interminable, ya que la basura parece reaparecer tan pronto como se limpia. Abordar esta crisis en la frontera requiere un enfoque multifacético, desde barreras para detener la basura y reforestación de laderas, hasta esfuerzos de recolección y reutilización de residuos.
En la cuarta y última parte de esta miniserie, The Planetary Scale, escuchamos a cuatro fronterizos que están liderando la lucha contra este reto. Además, volvemos a contactar con amistades de hace seis años para ver cómo ha cambiado la situación desde entonces.
Si te perdiste las primeras partes de esta mini serie, aqui estan los links:Parte 1, Parte 2 y Parte 3 en las notas del episodio.
Este episodio está dedicado con cariño a la memoria de Steven Wright.
Invitados:
- Waylon Matson, 4walls International
- Oscar Romo , AlterTerra
- Jorge Ibañez , Vivero Las Hormiguitas
- Adela Bonilla, La Casa de las Botellas
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P.S
Los prometido es deuda y aquí las fechas del ultimo de los episodios que nos hicieron falta de producir en español el año pasado.
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Créditos
Hosts: Alan Lilienthal and Natalie González
Escritor/Productor: Julio C. Ortiz Franco
Productor Técnico/Diseñador Sonoro: Adrian Villalobos
Editora: Chrissy Nguyen
Episodios traducidos por: Natalie González and Julio C. Ortíz Franco
Directora de Programación de Audio y Operaciones: Lisa Morrisette