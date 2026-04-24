Prepárate para las primarias de California de 2026. Respondemos a tus preguntas sobre las votaciones

¿Dónde voto? ¿Estoy registrado para votar? ¿Todos reciben su boleta por correo? Recibe las respuestas a tus preguntas sobre el día de las elecciones antes de las primarias de California del 2 de junio.

¿Cómo voto?

¿Cómo me registro para votar?

¿Qué pasa si necesito ayuda para votar?

¿Qué pasa si tengo circunstancias especiales?

¿Cómo voto?

¿Todos reciben una boleta por correo?

Sí. Según la ley estatal, las papeletas de voto por correo se envían a todos los votantes registrados activos.

¿Cuando recibiré mi papeleta de voto por correo?

Los condados comenzarán a enviar las papeletas por correo el 4 de mayo.

¿Cómo devuelvo mi boleta de voto por correo?

Envíala por correo a la oficina electoral de tu condado; para que se cuenten , las boletas deben tener matasellos del 2 de junio o antes y deben ser recibidas en las oficinas electorales antes del 9 de junio.

Deposítala en una urna electoral, centro de votación o lugar de votación en cualquier parte del estado.

Pídele a alguien de tu confianza que lo haga porti, pero esa persona no puede recibir pago alguno por hacerlo.

¿Puedo votar en persona? ¿Dónde está mi centro de votación?

Sí, aunque enviar tu papeleta por correo lo antes posible es la mejor manera de que su voto se cuente rápidamente . Puedes averiguar dónde votar de las siguientes maneras:

Consultar en línea

Envía un mensaje de texto con la palabra “VOTE” al GOVOTE (468-8683)

Llama a la línea directa del secretario de estado al (800) 345-VOTE

Consulta la Guía de Información para Votantes de tu condado o comunícate con la oficina electoral de tu condado.

Si vives en uno de los 30 condados , tendrás más opciones, incluidos hasta 10 días de votación anticipada en persona.

¿Cómo me registro para votar?

¿Estoy inscrito en el registro electoral?

Puedes consultar el sitio web de la Secretaría de Estado. Para ello debes ingresar tu nombre, fecha de nacimiento y tu licencia de conducir de California, número de tarjeta de identificación o los últimos cuatro dígitos de tu número de Seguro Social. Si no los tienes, comunícate con la oficina electoral de tu condado o con la Secretaría de Estado por correo electrónico o por teléfono al (800) 345-8683.

Si cambiasre de nombre desde la última vez que votaste, o si te mudaste y no notificasre al Departamento de Vehículos Motorizados ni al Servicio Postal de EE. UU., es posible que tengas que registrarte de nuevo. Si no has votado en varias elecciones generales consecutivas, es posible que tu registro haya sido cancelado.

¿Cómo me registro?

Puedes hacerlo en línea aquí . Necesitarás la misma información que para revisar si estás inscrito.

Si el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) tiene tu firma registrada, podrás completar el trámite en línea. De lo contrario, deberás imprimir, firmar y enviar por correo tu solicitud completa a la oficina electoral de tu condado. También puedes obtener un formulario impreso en las oficinas electorales, en cualquier oficina del DMV y en muchas oficinas de correos, bibliotecas públicas y oficinas gubernamentales. Se te notificará cuando tu solicitud sea aprobada o si necesitas proporcionar información adicional.

¿Qué sucede si no cumplo con el plazo de inscripción para votar?

El último día para registrarse en línea para las elecciones primarias es el 18 de mayo . Si te registras o reinscribes menos de 15 días antes del 18 de mayo, debes completar el registro de votante el mismo día y solicitar tu boleta en persona en la oficina electoral de tu condado o en su centro de votación.

¿Cómo cambio de partido político si ya estoy registrado?

Deberás volver a registrarte para votar.

¿Qué pasa si necesito ayuda para votar?

¿Qué pasa si necesito información para votantes en un idioma que no sea inglés?

La oficina del secretario de estado tiene instrucciones para los votantes en los siguientes idiomas: español , hindi , chino , japonés , jemer , coreano , tagalo , tailandés y vietnamita . La oficina electoral de tu condado podría ofrecer otros idiomas.

¿Cuándo recibiré mi guía para votantes?

La guía informativa para votantes de todo el estado estará disponible en línea en abril y se enviará por correo a los votantes a finales de ese mismo mes.

¿Sobre qué voy a votar?

Las elecciones primarias de junio son la primera oportunidad para que los californianos elijan a sus candidatos a las elecciones generales de noviembre. A diferencia de otros estados, las primarias de California son imparciales, por lo que los dos candidatos con más votos en cada contienda avanzarán a las elecciones de noviembre, independientemente del partido político.

La boleta electoral está repleta de contiendas estatales y federales, en particular la elección del sucesor del gobernador Gavin Newsom, cuyo mandato está limitado y no puede presentarse a la reelección. Además de la contienda por la gobernación, los votantes deberán elegir candidatos para el Congreso, la Legislatura estatal y una lista de cargos estatales, incluyendo el de comisionado de seguros y tesorero.

¿Puedo pedir tiempo libre en mi trabajo para votar?

Sí. California exige tiempo libre para votar si los empleados no tienen suficiente tiempo fuera del horario laboral . Puedes tomarte todo el tiempo que necesites, pero los empleadores solo están obligados a pagar un máximo de dos horas.

Los empleadores pueden exigir un aviso previo. El tiempo libre debe ser al inicio o al final de su turno. Los empleadores deben publicar un aviso al respecto 10 días antes de las elecciones estatales .

¿Cómo puedo hacer el seguimiento de mi papeleta de votación?

Regístrate en la herramienta BallotTrax de California , donde puedes verificar el estado de tu votación y optar por recibir notificaciones por correo electrónico o mensaje de texto.

¿Mi papeleta de voto es segura?

Sí, votar por correo o depositar tu boleta en un buzón autorizado es una forma segura y eficiente de votar. El fraude electoral es poco común y extremadamente difícil debido a los estrictos procedimientos de verificación de votantes de California. Las boletas por correo solo se enviarán a los votantes cuya dirección e identidad hayan sido verificadas por los funcionarios electorales del condado. Tu voto solo se contará una vez que dichos funcionarios verifiquen que la firma del votante en el sobre coincide con la registrada.

Puedes encontrar más información sobre el proceso electoral y de votación de California en el sitio web de la Secretaría de Estado . La oficina se toma muy en serio cualquier denuncia de fraude electoral. Cualquier persona puede presentar una queja mediante este formulario .

¿Qué pasa si tengo circunstancias especiales?

¿Qué debo hacer si marqué mal mi papeleta o cometí algún otro error?

Si aún no la ha entregado, puedes cambiar tu papeleta de voto por correo por una nueva en una oficina electoral , solicitar una nueva papeleta a un funcionario electoral en el centro de votación o votar con una papeleta provisional. Si ya enviaste tu papeleta por correo o la entregaste, no hay forma de solucionarlo. Comunícate con la oficina electoral de tu condado para obtener una nueva papeleta.

¿Qué pasa si la firma en mi boleta no coincide con la que está registrada?

Los funcionarios electorales del condado verifican las firmas del sobre de devolución con las de su tarjeta de registro de votante para garantizar que nadie intente emitir su voto indebidamente. La boleta se mantiene confidencial; se separa del sobre antes del recuento.

A los votantes que tienen papeletas con firmas faltantes o que no coinciden se les notifica y se les da la oportunidad de corregir el problema antes de que se certifique la elección.

¿Qué pasa si no recibo mi boleta?

Comunícate con la oficina electoral de su condado.

¡Ayuda! Dejé mi papeleta en un buzón en el condado equivocado.

No te preocupes, el condado te remitirá a la oficina electoral correspondiente.

