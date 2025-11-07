Asistencia alimentaria congelada en San Diego mientras el condado espera instrucciones del estado

Cada Día de Acción de Gracias, María Hernández prepara su emblemático pastel de papa para su familia y vecinos. Siempre es un éxito: hash browns congelados, crema de pollo, crema agria y galletas saladas. Pero este año, no está segura de poder pagar los ingredientes.

Casi a una semana de iniciado noviembre, María Hernández aún no ha recibido su asistencia alimentaria federal.

Normalmente, recibe $130 dólares mensuales en asistencia para comestibles, conocido en California como CalFresh. Este mes, esperaba alrededor de $60 dólares, esto, si es que llega a recibir algo.

Hernández se enteró de los recortes por las noticias, pero no estaba segura de si debía confiar.

"Ya sabes, a veces con las noticias, nunca se sabe", comentó.

Luego, comenzó a recibir mensajes de texto del Condado de San Diego. Debido al cierre del gobierno, los pagos de CalFresh se retrasarían y solo sería una fracción del monto normal.

Hernández es una de aproximadamente 400,000 personas que reciben CalFresh en el condado. Ninguna de ellas ha recibido aún los beneficios, según Cassie Saunders, vocera del condado. Ella indicó que están "esperando noticias del estado sobre las últimas acciones federales. El condado compartirá las actualizaciones con los beneficiarios a medida que estén disponibles".

“Me puse nerviosa. Me dio miedo. Me empecé a preocupar. Ya sabes, pensé: ¿cómo vamos a comer?”, dijo Hernández.

Empezó a cambiar la comida fresca por latas y productos en caja.

“Espaguetis, cosas que sabes que no son muy buenas para ti, pero, pues, al menos te llenan el estómago”, dijo.

Tiene algo de ayuda. La iglesia que está justo enfrente. Un mercado gratuito de frutas y verduras que llega a su complejo de apartamentos una vez al mes. Un banco de alimentos en Poway, donde esta semana la fila llegaba a cientos de personas. Y su familia, si de plano no hay de otra.

Le preocupa la gente que no tiene todo ese apoyo.

“Me da tristeza por las demás personas, como las otras mamás que están allá afuera con muchos hijos y que no van a poder darles de comer”, dijo.

Ya van 37 días y contando; es el cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos. Ella solo espera —y reza— que termine el próximo mes.

“Porque si llega el próximo mes… ¿qué más van a quitar? Si ya fue CalFresh, ¿qué sigue? ¿La Sección 8?”, dijo. “¿La gente que recibe discapacidad? ¿La gente que vive del welfare?”

Después de que Hernández habló con KPBS, un juez federal ordenó a la administración Trump encontrar los fondos antes del viernes para financiar completamente la asistencia alimentaria de noviembre.

Recursos de asistencia alimentaria