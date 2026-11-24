California ha confirmado más casos de sarampión este año que en los dos años anteriores juntos, y su mayor brote se propagó por zonas no vacunadas de uno de los condados con mayor índice de vacunación del estado.

Hace apenas unos días, Estados Unidos perdió su estatus de país libre de sarampión, pero los californianos no deben alarmarse, según informaron las autoridades de salud pública. La mayoría de los californianos probablemente estén protegidos, pero quienes no estén seguros de su estado de vacunación deben consultarlo.

Algunos focos de población no vacunada han provocado brotes locales en el estado, incluidos dos a principios de este año en los condados de Shasta y Riverside, así como un brote regional en los condados de Sacramento y Placer.

El brote en Sacramento-Placer, el mayor del año, afectó a 21 personas. El brote comenzó cuando un familiar de un residente del condado de Placer viajó a Carolina del Sur. Más del 98 % de los niños en edad preescolar del condado de Placer están vacunados, según el Dr. Rob Oldham, funcionario de salud del condado, pero las autoridades sanitarias estiman que menos de la mitad de las personas en las comunidades donde se propagó el virus estaban vacunadas. Todos los casos se dieron entre personas no vacunadas o con estado de vacunación desconocido, dijo Oldham, quien agregó que fácilmente podría haberse convertido en un brote mucho mayor.

La Dra. Phuong Luu, funcionaria de salud del condado de Sacramento, informó que 450 personas estuvieron expuestas solo en su condado. El departamento de salud reasignó temporalmente personal de siete divisiones para contactar y monitorear a las personas que habían estado expuestas.

Calificó la pérdida del estatus de erradicación del sarampión como “un día triste para la salud pública” y afirmó que es más importante que nunca que los californianos se mantengan al día con sus vacunas.

“La gente de California no se queda en California, y vienen visitantes de otros estados”, dijo Luu. “Por lo tanto, la mejor manera de protegerse es vacunarse completamente y asegurarse de que sus seres queridos también lo estén”.

Pérdida del estatus de eliminación del sarampión

La semana pasada, funcionarios internacionales de salud de la Organización Panamericana de la Salud retiraron a Estados Unidos su estatus de país libre de sarampión, una designación que indicaba que esta enfermedad altamente infecciosa había dejado de circular en el país. Estados Unidos mantuvo este estatus durante más de dos décadas.

Estados Unidos eliminó el sarampión por primera vez en el año 2000, principalmente mediante campañas de vacunación, pero el sentimiento antivacunas creció con el tiempo y alcanzó gran relevancia nacional con el nombramiento de Robert F. Kennedy Jr. como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos . Desde 2025, los brotes incontrolados en Pensilvania, Texas, Carolina del Sur, Arizona y Utah han enfermado a más de 8.000 personas y causado la muerte de más de una docena.

La Dra. Sanchi Malhotra, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas de UCLA Health, calificó la pérdida de estatus de “vergonzosa”.

“Los niños se están enfermando y muriendo a causa de algo contra lo que tenemos una vacuna muy buena”, dijo Malhotra.

Las comunidades no vacunadas alimentan los brotes en California

El estado ha confirmado 60 casos de sarampión este año, un aumento considerable respecto a los 25 documentados el año pasado y los 15 del año anterior. Sin embargo, California tiene una de las tasas de vacunación más altas del país.

Casi el 96 % de los niños que ingresaban al jardín de infantes estaban vacunados contra el sarampión, las paperas y la rubéola al comienzo del año escolar 2025-26, según datos enviados por el departamento de salud estatal a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades . Este porcentaje es superior al objetivo del 95 % que previene la propagación incontrolada del sarampión en una comunidad.

La Dra. Erica Pan, funcionaria de salud pública del estado, declaró la semana pasada que las altas tasas de vacunación evitaron brotes mayores en California. Pan señaló que en septiembre una persona con sarampión viajó en autobús y tren desde Los Ángeles hasta el Área de la Bahía, exponiendo potencialmente a cientos de personas, pero no se registraron casos adicionales.

Las tasas de vacunación se han mantenido altas y estables en California desde que el estado implementó leyes estrictas que regulan la matriculación escolar y los requisitos de vacunación en 2015, pero los expertos aún instan a la precaución.

En los últimos años, las tasas de vacunación contra el sarampión han disminuido en los estados vecinos de California hasta alcanzar niveles muy por debajo del umbral necesario para prevenir la transmisión generalizada.

“Tenemos que estar más atentos”, dijo Oldham. “Siempre han existido estos focos de contagio, pero si alcanzan una masa crítica, las cosas se complicarán”.

El Dr. Peter Chin-Hong, especialista en enfermedades infecciosas de la UCSF, también afirmó que los californianos no pueden confiarse en lo que respecta a la vacunación.

“Las enfermedades infecciosas no conocen fronteras”, dijo Chin-Hong. “En California tenemos una gran barrera, pero esa barrera podría debilitarse”.

Las personas que no estén seguras de su estado de vacunación deben hablar con su médico de cabecera para comprobar si necesitan hacerse una prueba de inmunidad contra el sarampión o recibir una dosis de refuerzo, dijo Chin-Hong.

Grupos médicos expertos y organizaciones de salud pública recomiendan dos dosis de la vacuna MMR, que tiene una eficacia del 97 % contra el sarampión y ofrece protección adicional contra las paperas y la rubéola. Ninguna vacuna ofrece una protección del 100 %, afirmó Malhotra, pero en los casos excepcionales en que una persona vacunada contrae sarampión, la vacuna también la protege contra complicaciones graves y la hospitalización.

“El mayor mito es que es solo otra enfermedad infantil”, dijo Malhotra. El sarampión puede causar neumonía, inflamación del cerebro, complicaciones en el embarazo e incluso la muerte.

“El sarampión es la enfermedad más contagiosa que tenemos. Es una señal de alerta”, dijo Malhotra. “Si vemos brotes de sarampión, nos preocupa qué otras enfermedades prevenibles mediante vacunación podrían aparecer en el horizonte”.

Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación de Atención Médica de California (CHCF), que trabaja para garantizar que las personas tengan acceso a la atención médica que necesitan, cuando la necesitan y a un precio asequible. Visite www.chcf.org para obtener más información.

Este artículo fue originalmente publicado en CalMatters y fue republicado bajo la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives .

