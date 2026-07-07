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Border & Immigration

Economía fronteriza de San Diego enfrenta incertidumbre tras la decisión de Trump de no renovar el T-MEC

Por Gustavo Solis / Investigative Border Reporter
Publicado en July 7, 2026 at 12:05 PM PDT
President Donald Trump signs the USMCA free trade agreement in 2018.
White House
President Donald Trump signs the USMCA free trade agreement in 2018.
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El presidente Donald Trump firmó el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá en 2018 y posteriormente lo calificó como "el mejor y más importante acuerdo comercial jamás realizado".

La semana pasada, se retiró del acuerdo alegando preocupaciones sobre los déficits comerciales.

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Esta decisión ha generado incertidumbre en la economía transfronteriza de San Diego, según Chris Cate, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Regional de San Diego.

Cate declaró a KPBS que retirarse del acuerdo, conocido como T-MEC (o USMCA, por sus siglas en inglés), podría tener un impacto enorme en sectores que van desde los automóviles y la electrónica hasta los dispositivos médicos y los juguetes infantiles.

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"Exportamos bienes por un valor cercano a los 35.000 millones de dólares anuales a México, lo que sustenta 95.000 empleos en nuestra región", afirmó.

El T-MEC, que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, estableció un conjunto claro de normas comerciales entre Estados Unidos, Canadá y México. Al no prorrogar el acuerdo, la administración Trump introdujo revisiones comerciales anuales, lo que significa que el precio de determinadas exportaciones e importaciones podría variar de un año a otro.

Estas revisiones anuales generan incertidumbre normativa en la región y dificultan la planificación a largo plazo para las empresas, señaló Cate.

"Muchas empresas se mostrarán reticentes a realizar grandes inversiones en empleo y en la economía", comentó.

El temor principal, añadió Cate, es que San Diego sufra un revés económico si dichas empresas deciden invertir su capital en otros lugares.

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Gustavo Solis
Gustavo became the Investigative Border Reporter at KPBS in 2021. He was born in Mexico City, grew up in San Diego and has two passports to prove it. He graduated from Columbia University’s School of Journalism in 2013 and has worked in New York City, Miami, Palm Springs, Los Angeles, and San Diego. In 2018 he was part of a team of reporters who shared a Pulitzer Prize for explanatory journalism. When he’s not working - and even sometimes when he should be - Gustavo is surfing on both sides of the border.
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