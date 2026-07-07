Economía fronteriza de San Diego enfrenta incertidumbre tras la decisión de Trump de no renovar el T-MEC

El presidente Donald Trump firmó el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá en 2018 y posteriormente lo calificó como "el mejor y más importante acuerdo comercial jamás realizado".

La semana pasada, se retiró del acuerdo alegando preocupaciones sobre los déficits comerciales.

Esta decisión ha generado incertidumbre en la economía transfronteriza de San Diego, según Chris Cate, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Regional de San Diego.

Cate declaró a KPBS que retirarse del acuerdo, conocido como T-MEC (o USMCA, por sus siglas en inglés), podría tener un impacto enorme en sectores que van desde los automóviles y la electrónica hasta los dispositivos médicos y los juguetes infantiles.

"Exportamos bienes por un valor cercano a los 35.000 millones de dólares anuales a México, lo que sustenta 95.000 empleos en nuestra región", afirmó.

El T-MEC, que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, estableció un conjunto claro de normas comerciales entre Estados Unidos, Canadá y México. Al no prorrogar el acuerdo, la administración Trump introdujo revisiones comerciales anuales, lo que significa que el precio de determinadas exportaciones e importaciones podría variar de un año a otro.

Estas revisiones anuales generan incertidumbre normativa en la región y dificultan la planificación a largo plazo para las empresas, señaló Cate.

"Muchas empresas se mostrarán reticentes a realizar grandes inversiones en empleo y en la economía", comentó.

El temor principal, añadió Cate, es que San Diego sufra un revés económico si dichas empresas deciden invertir su capital en otros lugares.