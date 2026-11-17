Los fiscales de distrito de 30 condados argumentaron en una demanda presentada el lunes que el tribunal supremo del estado debería detener las conmutaciones de penas de muerte ordenadas por el gobernador Gavin Newsom.

La demanda , presentada ante la Corte Suprema de California, alega que Newsom actuó ilegalmente cuando propuso conmutar las sentencias de 548 presos sin darle a las víctimas de sus crímenes la “oportunidad de ser escuchadas”.

“Solo este tribunal puede detener el desprecio del gobernador por la ley, su abuso de poder”, escribieron los demandantes a la Corte Suprema de California.

La petición distingue las facultades de conmutación de Newsom de las facultades de indulto de un presidente: el indulto presidencial no tiene límites, salvo el juicio político. En cambio, cuando los presos condenados a muerte en California solicitan una conmutación, los gobernadores deben notificar al fiscal de distrito donde se cometió el delito, así como a las víctimas o sus familias.

Quizás anticipándose a este argumento, Newsom emitió una declaración explicativa en la que detallaba por qué no era necesario notificar a las víctimas ni a sus familias. Un factor clave fue que ninguna de las conmutaciones propuestas provenía de una solicitud de un preso condenado a muerte. Al proponer una conmutación generalizada, Newsom afirmó que no se aplicaba ninguno de los requisitos legales.

La sección del código penal de California que destacaron los fiscales de distrito “no se aplica cuando el gobernador actúa por iniciativa propia para conceder el indulto sin que haya una solicitud”, escribió Newsom en la explicación.

Añadió que, tras presentar las propuestas de conmutación de penas ante el Tribunal Supremo, su oficina notificaría a los fiscales de distrito de los condados en los que se cometieron los delitos y solicitaría su ayuda para realizar las notificaciones.

El Tribunal Supremo de California intervendrá en casi 400 de las conmutaciones de penas de Newsom. La ley estatal exige que el tribunal revise estos casos porque los presos fueron condenados por múltiples delitos graves. Los representantes del tribunal no han especificado cómo ni cuándo se llevarán a cabo dichas revisiones.

En 2019, Newsom decretó una moratoria sobre las ejecuciones y posteriormente ordenó el desmantelamiento de la cámara de ejecución en la prisión estatal de San Quentin. Su sucesor, el gobernador electo Xavier Becerra , se ha comprometido a extender la moratoria cuando asuma el cargo.

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