Iraníes en San Diego dicen sentir alivio tras la muerte de Jamenei

Datos de la Oficina del Censo muestran que el condado de San Diego es el hogar de más de 12,000 inmigrantes de Irán. El lunes, miembros de la comunidad iraní local dijeron que la noticia de la muerte del ayatolá Alí Jamenei de Irán en los ataques de Estados Unidos e Israel el pasado fin de semana les trajo una gran alegría.

“Este nivel de alegría y felicidad que la diáspora iraní, que nosotros estamos sintiendo, es una locura, es increíble”, dijo Ainaz Estiri, de 23 años. “Este fin de semana fue un día muy emotivo. Estábamos bailando, estábamos celebrando, estábamos llorando de felicidad”.

Desde principios de enero, Estiri ha protestado cada semana en la intersección de las avenidas Genesee y Balboa en Clairemont con la organización Alliance with Pahlavi.

Ella señaló que el gobierno iraní es brutal con sus ciudadanos y ha provocado una crisis de derechos humanos.

Según una agencia de derechos humanos, al menos 7,000 personas han muerto desde enero en una aplastante respuesta del gobierno a las protestas públicas. La Sociedad de la Media Luna Roja de la República Islámica informó que al menos 555 iraníes han muerto desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel el sábado.

“Por supuesto que no queremos que muera ninguna persona inocente en esta situación. Pero ahora mismo, si no nos deshacemos de este régimen, matarán a miles más”, dijo Estiri.

Esa preocupación es compartida por Shahram Homayounfar, de 75 años, quien ha ayudado a organizar protestas semanales contra el liderazgo de Irán frente a la corte federal en el centro de San Diego.

“Aún creemos que parte del régimen sigue ahí, que aún no ha caído. Y creemos que el pueblo iraní tiene que dar un paso al frente, terminar el trabajo y traer el cambio por sí mismo”, dijo Homayounfar. “Porque si no hacen nada y esperan a que otros hagan el trabajo, puede que no sea lo que están buscando”.

Homayounfar también mencionó que su grupo no está realmente a favor de la guerra. “Pero al mismo tiempo podemos reconocer que las políticas y la forma en que el gobierno iraní se ha comportado los últimos 47 años, para mí, ellos mismos atrajeron esta guerra”, dijo, refiriéndose a la Revolución Islámica de 1979 que derrocó al sha Mohammad Reza Pahlavi, poniendo a los líderes religiosos al mando del país.

Aunque Jamenei ya no está, Homayounfar dijo que lo que viene después es igual de importante.

“Nos alegra que esas personas hayan muerto, pero hacia dónde va esto es preocupante. Queremos asegurarnos de que al final el pueblo de Irán obtenga la democracia y la libertad que merece”, señaló.

Tanto Homayounfar como Estiri dijeron que planean continuar con sus protestas e incrementar las acciones según sea necesario.

