Medida Q: Impuesto especial para el mantenimiento de carreteras en Harris Annex

En resumen

La medida propone a los residentes de la comunidad Harris Annex, en Rancho Santa Fe, considerar un impuesto especial destinado a proporcionar financiación a largo plazo para el mantenimiento de caminos privados preexistentes que forman parte del programa de la División de Caminos Permanentes del condado. Según un informe del condado, los fondos actuales son totalmente insuficientes para cubrir las reparaciones necesarias y el mantenimiento continuo. Este impuesto especial sustituiría a una cuota vigente y sería ajustable en función de los costos regionales de construcción. Para su aprobación, la medida requiere el respaldo de dos tercios de los votos.