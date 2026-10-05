Medida Q: Impuesto especial para el mantenimiento de carreteras en Harris Annex

En resumen
La medida propone a los residentes de la comunidad Harris Annex, en Rancho Santa Fe, considerar un impuesto especial destinado a proporcionar financiación a largo plazo para el mantenimiento de caminos privados preexistentes que forman parte del programa de la División de Caminos Permanentes del condado. Según un informe del condado, los fondos actuales son totalmente insuficientes para cubrir las reparaciones necesarias y el mantenimiento continuo. Este impuesto especial sustituiría a una cuota vigente y sería ajustable en función de los costos regionales de construcción. Para su aprobación, la medida requiere el respaldo de dos tercios de los votos.
Qué significa votar a favor
Sustituiría una contribución existente por una nueva contribución especial de mayor cuantía para financiar el mantenimiento de las carreteras.
Qué significa votar en contra
Significa mantener una cuota de evaluación existente y esto no recauda fondos adicionales para el mantenimiento de las carreteras.
Texto de la boleta electoral
"¿Deberá el Condado de San Diego, a partir del año fiscal 2027-28 y anualmente en lo sucesivo, imponer un impuesto especial de hasta $1,000 por parcela urbanizada y de $375 por parcela no urbanizada dentro de la División Permanente de Caminos N.º 1000, Zona N.º 9B – Harris Annex, en sustitución de la contribución existente? El impuesto podrá ajustarse hasta un 5 % anual con base en el Índice de Costos de Construcción de Los Ángeles o un índice comparable del sur de California, y permanecerá vigente hasta que sea modificado o disuelto por ley."
¿Quiénes están a favor y quiénes se oponen?
Partidiarios
- N/A
Opositores
- Reform California
- Partido Republicano del Condado de San Diego