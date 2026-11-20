California está recaudando miles de millones de dólares en ingresos fiscales extraordinarios gracias a un mercado bursátil en auge impulsado por el entusiasmo por la inteligencia artificial.

Pero no hay que contar con ello para solucionar los profundos problemas presupuestarios estructurales del estado, especialmente cuando la burbuja de la IA muestra signos de estar peligrosamente cerca de estallar, advirtió la Oficina del Analista Legislativo, un organismo no partidista, en su pronóstico económico anual publicado el miércoles.

Si el mercado de valores comienza a desacelerarse el próximo año, el estado enfrentará un pequeño déficit de 2 mil millones de dólares para finales del año fiscal 2027-28, según estimaciones de la oficina. Sin embargo, ese déficit podría aumentar a 15 mil millones de dólares anuales para el año fiscal 2028-29, afirmó el analista legislativo Gabe Petek.

Según Petek, para cubrir un déficit tan grande, los líderes estatales tendrían que desechar prácticamente todas las ampliaciones de servicios implementadas desde el año fiscal 2019-2020, incluida la extensión de Medi-Cal a los adultos inmigrantes indocumentados. O bien, explicó, se necesitaría un nuevo impuesto mayor que el actual impuesto sobre la renta del 10% al 12% para los contribuyentes de mayores ingresos, que los votantes acaban de hacer permanente mediante la Proposición 3.

Según la oficina, un desplome repentino del mercado podría desencadenar déficits presupuestarios aún mayores —un déficit anual de 35,000 millones de dólares para el año fiscal 2028-29— y el estado no tendría suficiente dinero en el banco para cubrir esa brecha.

Los ingresos aumentan, pero también el déficit

El pronóstico del miércoles marca el quinto año consecutivo en que el estado proyecta un déficit a pesar del crecimiento de los ingresos.

El informe ofrece un primer vistazo a los desafíos financieros que enfrenta el gobernador electo Xavier Becerra, quien presentará su primer presupuesto en enero junto con una perspectiva económica actualizada del propio departamento de finanzas del estado, que podría ser drásticamente diferente del análisis de la LAO.

Pero si se cumplen las previsiones de la LAO, Becerra heredará un panorama financiero mucho más sombrío que el que había prometido su predecesor: en junio, el gobernador Gavin Newsom firmó un presupuesto que, según él, equilibraría las finanzas estatales durante dos años consecutivos y reduciría a la mitad los déficits futuros. Sin embargo, el presupuesto de Newsom dependía en gran medida de los ingresos derivados del auge de la IA para retrasar importantes recortes en los servicios de salud, especialmente para los inmigrantes indocumentados. Dichos recortes entrarán en vigor el próximo año a menos que Becerra encuentre nuevos fondos para mantener esos servicios.

Becerra ha dicho poco sobre sus prioridades presupuestarias. Indicó que estaría abierto a nuevos impuestos, como un impuesto de “participación equitativa” para los ricos y un polémico cargo a los conductores por kilómetro recorrido para financiar la reparación de carreteras. Becerra también afirmó que buscaría revertir los recortes al acceso a la atención médica para los inmigrantes indocumentados, pero no ha dado detalles al respecto.

En un comunicado emitido el miércoles, el portavoz de Becerra, Jonathan Underland, afirmó que el gobernador electo está “trabajando arduamente” en la preparación de su propuesta de presupuesto para enero.

“Sigue comprometido con la elaboración de un presupuesto responsable y equilibrado que proteja los servicios de los que dependen los californianos y que se centre en la reducción de costes.”

El riesgo exige respuesta

Cualesquiera que sean las soluciones presupuestarias que Becerra esté considerando, deben implementarse rápidamente: el riesgo de una recesión del mercado exige que la administración entrante “reconstruya la resiliencia presupuestaria” mediante un ahorro agresivo, el pago de las deudas pendientes y la implementación de recortes a largo plazo o aumentos de ingresos, dijo la Oficina del Auditor General de la Unión (LAO).

En respuesta a las previsiones, los líderes demócratas de la Asamblea celebraron la aprobación de la Proposición 2 a principios de este mes como una directriz para que la Legislatura sea prudente con los fondos públicos. La medida electoral permite al estado reservar hasta el 20% de sus ingresos fiscales generales para imprevistos, un aumento con respecto al 10% anterior, y exige que el estado ahorre más durante los períodos de auge económico.

Los demócratas del Senado afirmaron que buscarán maneras de revertir o compensar algunos de los recortes a Medi-Cal implementados por la administración del presidente Donald Trump, que se estima que dejaron a 2 millones de californianos sin cobertura médica. A principios de este año, los demócratas del Senado propusieron un impuesto a las grandes corporaciones cuyos empleados estén inscritos en Medi-Cal y utilicen los ingresos para financiar la atención médica. Becerra, quien respaldó la idea, debe presentar un plan antes de marzo .

Un llamado a “afrontar la realidad”

El líder republicano del Senado, Roger Niello , quien funge como vicepresidente del comité de presupuesto del Senado, instó a la administración de Becerra a “afrontar la realidad”.

“Que el mercado de valores vuelva a niveles más normales es solo cuestión de tiempo”, declaró Niello en un comunicado. “Equilibrar el presupuesto estatal de manera que funcione tanto en épocas de bonanza como de crisis nos ayudará a evitar las consecuencias de realizar cambios aún más drásticos en la vida cotidiana de los californianos. De lo contrario, cuando el mercado finalmente se corrija, las consecuencias de los problemas presupuestarios actuales nos alcanzarán”.

Desde 2023, una economía sólida impulsada por el entusiasmo por la IA ha generado importantes ingresos fiscales para el estado, incluso cuando economistas y analistas legislativos advirtieron sobre un posible colapso.

Según Petek, los estadounidenses ahora poseen un 175 % más de acciones que el promedio histórico, y los inversores han pedido prestado el doble en los últimos tres años para comprar acciones. “Esto roza la euforia”, afirmó.

¿Podría el auge convertirse en crisis?

Pero eso no significa que los expertos se equivocaran al preocuparse.

«Podría resultar tentador concluir que esto significa que estas señales son erróneas esta vez. Pero advertimos que podría ser cierto lo contrario: el riesgo de un cambio de tendencia en el mercado es aún mayor ahora», señala el informe de la LAO. «El riesgo que enfrentan ahora los ingresos estatales es que este auge, como muchos en el pasado, termine abruptamente en una crisis».

Por ahora, los analistas esperan que el auge de la IA genere 11,000 millones de dólares más en ingresos de lo que estimó el departamento de finanzas del estado en junio, suponiendo que el mercado se enfríe gradualmente en lugar de desplomarse en 2027, dijo Petek.

Pero según la constitución, todos los nuevos ingresos —e incluso más— deben destinarse a la educación y a las reservas estatales, sin que quede nada para gastar en otros programas.

Aproximadamente 4,000 millones de dólares de los nuevos ingresos deben destinarse a las escuelas primarias y secundarias y a los colegios comunitarios, según la Proposición 98, que los votantes aprobaron en 1988 para establecer un nivel mínimo de financiación para la educación.

En virtud de la Propuesta 2, los líderes estatales deben depositar otros 9,000 millones de dólares en las reservas estatales este año, lo que exige un ahorro más agresivo cuando el mercado está tan agitado.

El estado también gastará aproximadamente 600 millones de dólares más de lo previsto en junio en programas como Medi-Cal, a pesar de la disminución en la inscripción. Esto se debe principalmente al aumento de los costos de la cobertura de Medi-Cal y de los servicios sociales, según señaló la Oficina del Fiscal General.

Se avecina un déficit estructural

El riesgo de un desplome del mercado hace que la ya volátil situación presupuestaria de California sea aún más precaria.

El estado depende en gran medida de los salarios y las ganancias de las inversiones de sus residentes más adinerados, que fluctúan al ritmo del mercado de valores. Con el paso de los años, el gasto ha superado los ingresos, ya que los líderes estatales ampliaron el alcance de programas como Medi-Cal y los costos para brindar dichos programas se dispararon.

En respuesta, los líderes estatales recurrieron principalmente a herramientas temporales, como el endeudamiento interno, el uso de las reservas estatales y la suspensión de nuevos gastos para evitar recortes drásticos en los servicios sociales.

Pero ninguna de ellas logró restablecer el equilibrio. Como resultado, el estado ahora tiene una deuda de casi 30 mil millones de dólares, según la Oficina del Analista Legislativo (LAO).

“Esto significa que el desequilibrio subyacente se ha mantenido y el nivel de servicios en curso no se ha ajustado a la baja para reflejar esta capacidad más limitada, lo que sugiere que el tamaño ampliado del gobierno estatal era insostenible”, dijo la oficina en un informe a principios de este mes.

Este artículo fue originalmente publicado en CalMatters y fue republicado bajo la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives .

