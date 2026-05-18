La policía investiga el tiroteo en el Centro Islámico como un crimen de odio

Tras el tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, en Clairemont, que dejó cinco personas muertas, Scott Wahl, jefe de la Policía de San Diego, confirmó que el caso está siendo investigado como un crimen de odio.

Wahl dijo que la policía respondió a una llamada del centro poco después de las 11:40 a.m. y encontró a tres personas muertas, incluido el guardia de seguridad del lugar. También localizaron a dos adolescentes —quienes creen fueron los atacantes— muertos dentro de un automóvil. La policía considera que murieron por heridas de bala autoinfligidas. Tenían 17 y 18 años.

“Esta es la peor pesadilla de cualquier comunidad… Nuestros corazones están con las familias que en este momento están siendo notificadas sobre lo ocurrido con sus seres queridos”, dijo Wahl durante una conferencia de prensa por la tarde.

Las autoridades no han revelado los nombres de las víctimas ni de los sospechosos mientras continúan notificando a las familias.

Carolyne Corelis / KPBS Media crews report on a shooting at the San Diego Islamic Center as first responders work in the background at the corner of Batista and Armstrong Streets in Clairemont on May 18, 2026.

Aunque todavía no se ha determinado un motivo oficial, Wahl dijo que debido a que el ataque ocurrió en el Centro Islámico, las autoridades lo están tratando como un crimen de odio hasta que se demuestre lo contrario. El FBI también está investigando el caso.

Wahl añadió que, en sus 28 años de carrera, esta ha sido una de las respuestas policiales más dinámicas e impresionantes que ha presenciado, con apoyo de agencias de todo el condado.

Taha Hassane, imán del Centro Islámico de San Diego, dijo que el centro se solidariza “con todas las familias de nuestra comunidad y con todas las mezquitas y lugares de culto” de San Diego.

“Esto es algo que nunca esperábamos, y también quiero agradecer a todas las personas que nos contactaron desde distintas partes del país y del extranjero para ofrecernos sus condolencias”.

Todd Gloria, alcalde de San Diego, también estuvo presente en la conferencia y dijo que sus oraciones están con la comunidad musulmana local.

“Haremos todo lo necesario para asegurarnos de que se sientan seguros en esta ciudad”, afirmó Gloria.

Más tarde, la policía informó que uno de los sospechosos había sido reportado como desaparecido por su familia aproximadamente dos horas antes del tiroteo en la mezquita.

“La Policía de San Diego logró reconstruir información proporcionada por la madre del menor”, señaló el departamento en un comunicado. “Ella creía que su hijo tenía pensamientos suicidas y compartió información sobre varias armas y su vehículo que estaban desaparecidos.

“También indicó que estaba acompañado de otra persona vestida con ropa de camuflaje”.

Gracias a tecnología automatizada de lectura de placas, las autoridades descubrieron que el vehículo de la mujer había estado esa mañana en Mission Valley, cerca del centro comercial Fashion Valley, aunque los agentes enviados al área no encontraron el automóvil ni a los sospechosos.

En un comunicado, Tazheen Nizam, directora ejecutiva del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas de San Diego (CAIR-San Diego), declaró:

“Condenamos enérgicamente este terrible acto de violencia en el Centro Islámico de San Diego. Nuestros pensamientos están con todas las personas afectadas por este ataque. Nadie debería temer por su seguridad mientras asiste a rezar o estudia en una escuela primaria. Estamos trabajando para conocer más detalles sobre este incidente y alentamos a todos a mantener a esta comunidad en sus oraciones”.

Mientras la policía respondía a la emergencia, la autopista Interstate 805 fue cerrada en ambos sentidos a la altura de Balboa Avenue y varias escuelas cercanas fueron puestas bajo resguardo.

El Centro Islámico de San Diego es la mezquita más grande del condado y realiza cinco oraciones diarias. El centro también creó el Fondo Oficial de Apoyo para Víctimas y Familias del ICSD para ayudar a las personas y familias afectadas por el tiroteo.

