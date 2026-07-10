¿Qué hace tan especial al rey de los deportes? Un especial sobre el Mundial

¡Hola, amigos! Julio, productor de Port of Entry, es un apasionado aficionado del fútbol y está decidido de convencer a Alan y Nat de por qué este torneo merece su atención, mostrándoles todo lo que lo hace tan especial.

Para empezar, hablamos con Luis Daniel Rodriguez, ex conductor de un pódcast deportivo y ferviente entusiasta del Mundial, justo cuando se prepara para asistir un juego del torneo de este año.

Luego, Julio lleva al equipo a visitar a algunos viejos amigos: Exxe Caivano, chef de Exxe Alta Parrilla , y Moumen Nouri , chef de Kous Kous del Valle . Estos grandes amigos, además de ser reconocidos chefs, son fanáticos empedernidos del fútbol y, por supuesto, de la Copa del Mundo. Juntos recuerdan con cariño momentos especiales, comparten anécdotas y hasta se lanzan bromas futboleras.

Julio también invita al programa a una nueva amiga: Jasmine Garsd , corresponsal de inmigración de NPR, cofundadora de Alt Latino y creadora del exitoso pódcast "La Ultima Copa" . Jasmine aporta perspectivas frescas sobre las muchas dimensiones del fútbol que van más allá del juego en sí. Finalmente, el equipo tiene la oportunidad de vivir juntos la emoción de un partido, la manera ideal de cerrar su viaje futbolero. No te pierdas este episodio lleno de pasión y emoción.

P.D. ¡Tenemos un evento en vivo el 12 de julio! Ven a acompañarnos.

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Créditos

Hosts: Alan Lilienthal and Natalie González

Escritor/Productor: Julio C. Ortiz Franco

Productor Técnico/Diseñador Sonoro: Adrian Villalobos

Editora: Chrissy Nguyen

Episodios traducidos por: Natalie González and Julio C. Ortíz Franco

Directora de Programación de Audio y Operaciones: Lisa Morrisette