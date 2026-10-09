Reescribiendo la aventura: cómo los juegos de rol cobraron vida propia al sur de la frontera

Seguro has oído hablar de Dungeons & Dragons. Sí, ese popular juego de rol de mesa en el que los participantes crean personajes, construyen historias y colaboran para explorar un mundo de fantasía.

En este episodio, el equipo de Port of Entry se aventura en el universo de los juegos de rol de mesa con una misión: descubrir qué los hace tan fascinantes para quienes los juegan.

Antes de emprender el viaje, Leslie González, productora web de KPBS, preparó al equipo con una breve aventura para enseñarles lo básico de D&D.

Pero nuestra misión iba más allá de los dragones y los hechiceros: ¿cómo llegaron estos juegos al mundo hispanohablante? ¿Y qué sucede cuando los jugadores transforman esos universos de fantasía para reflejar su propia realidad?

Conversamos con Miguel Espinoza , creador de Nahual ; Mike Balles y Claudia Sánchez , escritores y editores de juegos de rol; y Amaury de Leon y Doriam Couto , conductores de juegos, también conocidos como Dungeon Masters.

A través de estas conversaciones, descubre los esfuerzos por abrir espacio a voces diversas y las formas en que los jugadores han adaptado los juegos de rol de mesa para contar sus propias historias y experiencias.

Mencionado en este episodio:

Nota de producción: No pudimos encontrar el tuit original en el que Guillermo del Toro compartió la campaña de Kickstarter de Nahual.

Un agradecimiento especial a Jorge y Danielle Campos por abrirnos las puertas y compartir su historia. Aunque no pudimos incluirla en este episodio, esperamos contar la increíble historia de Inkara en una próxima entrega.

Redes sociales y contacto

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Créditos

Hosts: Alan Lilienthal and Natalie González

Escritor/Productor: Julio C. Ortiz Franco

Productor Técnico/Diseñador Sonoro: Adrian Villalobos

Editora: Chrissy Nguyen

Episodios traducidos por: Natalie González and Julio C. Ortíz Franco

