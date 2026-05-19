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Public Safety

'El odio no tiene cabida en San Diego' Funcionarios electos y líderes religiosos reaccionan al tiroteo en el Centro Islámico

Por Brenden Tuccinardi / Web Producer
Publicado en May 19, 2026 at 11:10 AM PDT
San Diego Mayor Todd Gloria speaks near the scene of a shooting outside the Islamic Center of San Diego Monday, May 18, 2026, in San Diego. (AP Photo/
Gregory Bull
/
AP
San Diego Mayor Todd Gloria speaks near the scene of a shooting outside the Islamic Center of San Diego Monday, May 18, 2026, in San Diego.
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Cinco personas murieron tras un tiroteo ocurrido el lunes en el Centro Islámico de San Diego, incluidos dos sospechosos adolescentes.

El Centro Islámico de San Diego (ICSD por sus siglas en inglés) es la mezquita más grande del condado y funciona como un centro cultural y educativo para la comunidad musulmana de la región, ofreciendo cinco oraciones diarias y clases para jóvenes musulmanes.

Tras el ataque, líderes religiosos locales y funcionarios electos expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas, su apoyo a la comunidad musulmana de San Diego y su agradecimiento a las fuerzas del orden.

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Police stage at the scene of a shooting outside the Islamic Center of San Diego Monday, May 18, 2026, in San Diego.
Public Safety
Police investigate Islamic Center shooting as a hate crime
Brenden Tuccinardi

Gavin Newsom, gobernador de California, dijo en un comunicado:

“Las personas que acuden a rezar no deberían temer por sus vidas en ningún lugar. El odio no tiene cabida en California y no toleraremos actos de terror o intimidación contra comunidades de fe… A la comunidad musulmana de San Diego: California está con ustedes”.

Los dos sospechosos, jóvenes de 17 y 18 años, fueron encontrados muertos por aparentes heridas de bala autoinfligidas dentro de un vehículo ubicado a unas cuadras del centro. La Policía de San Diego y el FBI investigan el caso como un crimen de odio.

Adam Schiff reafirmó el derecho de los estadounidenses a la libertad religiosa.

“El tiroteo de hoy es un ataque horroroso contra la comunidad musulmana del sur de California”, dijo Schiff en un comunicado. “Toda persona en Estados Unidos debería poder practicar su fe sin miedo a la violencia. Y nunca debemos guardar silencio frente al odio.

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“Estoy profundamente agradecido con los agentes de seguridad y primeros respondedores que, frente al terror, actuaron con valentía para proteger a familias y niños.

“Mi corazón está con todas las familias de San Diego durante esta terrible tragedia”.

Según el sitio web del centro, su misión es “atender las necesidades religiosas de la población musulmana de San Diego y trabajar con la comunidad en general para ayudar a las personas más necesitadas, educar y mejorar nuestra nación”.

Michael Pham, obispo de la Diócesis Católica de San Diego, expresó la solidaridad de su iglesia con la comunidad musulmana.

“El Centro Islámico ha sido durante mucho tiempo un aliado en nuestro trabajo conjunto por la justicia, especialmente acompañando a inmigrantes”, dijo el obispo Pham en un comunicado. “Los lugares de culto siempre deben ser espacios de paz, seguridad y oración. Un ataque contra una comunidad religiosa es un ataque contra la dignidad sagrada de toda vida humana.

“En nombre de toda la comunidad católica romana de San Diego, ofrecemos nuestras más profundas condolencias, solidaridad y oraciones fervientes a las familias de las víctimas y a toda la comunidad musulmana”.

Todd Gloria, alcalde de San Diego, dijo que la ciudad permanece unida en este momento difícil:

“Sé que esta tragedia es especialmente dolorosa para la comunidad musulmana porque ocurre al inicio de Dhul-Hijjah, uno de los periodos más sagrados del islam previo al Hajj y Eid al-Adha: un tiempo de profunda fe, reflexión y unidad. El odio no tiene hogar en San Diego, y un ataque contra cualquiera de nuestras comunidades —contra cualquier san dieguino por quien es, lo que cree o cómo reza— es un ataque contra todos nosotros.

“Y que no haya ninguna duda para quien intente traer este tipo de violencia a nuestra ciudad: se enfrentará a todo el peso de la ley y a la fuerza de una ciudad que se niega a dividirse. Quien busque hacer daño aquí debe entender que la respuesta será inmediata y que será llevado ante la justicia”.

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Public Safety ReligionSan Diego
Brenden Tuccinardi
Brenden Tuccinardi is a news web producer at KPBS. He is part of the team responsible for writing and editing web stories, updating the station’s website, and producing content for social media.
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