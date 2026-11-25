Los conductores del sur de California verán una mayor vigilancia por parte de la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés) a partir del miércoles por la noche, con el inicio del operativo especial de la agencia por el feriado de Acción de Gracias.

Este operativo, que se llevará a cabo en todo el estado, comenzará a las 6:00 p. m. del miércoles y se extenderá hasta las 11:59 p. m. del domingo. Según la CHP, los agentes supervisarán las carreteras para detectar conductas de conducción inseguras, incluyendo casos en los que los conductores o pasajeros no lleven puesto el cinturón de seguridad de manera adecuada.

"Cada persona dentro de un vehículo tiene un papel fundamental para llegar a casa a salvo: abrocharse el cinturón, asegurar a los niños en los asientos adecuados y tomar decisiones responsables al volante", señaló en un comunicado Sean Duryee, comisionado de la CHP. "Durante todo el fin de semana festivo, los agentes de la CHP trabajarán para garantizar la seguridad de todos en nuestras carreteras y prevenir tragedias que se pueden evitar".

Durante el operativo de Acción de Gracias del año pasado, que tuvo una duración de 102 horas, los agentes de la CHP investigaron 25 accidentes mortales en todo el estado. Según la agencia, más de la mitad de los 17 ocupantes de vehículos que perdieron la vida no llevaban puesto el cinturón de seguridad.

Asimismo, durante el operativo de Acción de Gracias del año pasado, los agentes de la CHP arrestaron a más de 1,200 personas en todo el estado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.

La CHP instó a los conductores a abrocharse el cinturón antes de cada viaje, asegurarse de que los niños estén sujetos en asientos de seguridad o asientos elevados (booster seats) adecuados para su edad y tamaño, y verificar las condiciones meteorológicas y del estado de las carreteras antes de emprender el viaje.

La agencia indicó que los padres y cuidadores que necesiten ayuda con la instalación de los asientos de seguridad para niños pueden comunicarse con una oficina local de la CHP para hablar con un técnico certificado en seguridad de sistemas de retención infantil.