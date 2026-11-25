Un Día de Acción de Gracias fronterizo: Cómo las familias han hecho suya esta celebración
¿Qué cambia cuando una celebración cruza la frontera? Adoptar una tradición en la región fronteriza no significa simplemente copiarla. Las personas aportan sus propios recuerdos, ingredientes y motivos para reunirse.
En este episodio de Port of Entry, conocemos a personas que han hecho suyo el Día de Acción de Gracias, convirtiendo esta celebración en una oportunidad para acercar a sus seres queridos y combinar distintas tradiciones culturales alrededor de la mesa.
Para la chef Ana Paula Oviedo, de Casa Pimentela en Tijuana, la tradición comenzó cuando parte de su familia se mudó de Tijuana a San Diego, dando lugar a una celebración que reunió a familiares de ambos lados de la frontera.
Para Fabiola Franco Hoffman, crecer en Mexicali significó estar rodeada de una rica mezcla de tradiciones culinarias chinas y mexicanas. Hoy, su familia celebra el Día de Acción de Gracias en ambos lados de la frontera: algunas veces se reúnen en San Diego y otras en Mexicali, donde los sabores de la cocina china se han convertido en parte de su mesa festiva.
Y no es necesario crecer en una ciudad fronteriza para darle tu propio toque al Día de Acción de Gracias. La chef y conductora de televisión Pati Jinich, ganadora del premio James Beard, comparte cómo una celebración de la que nunca había escuchado se convirtió en la oportunidad perfecta para combinar las tradiciones culinarias mexicanas y estadounidenses después de mudarse de la Ciudad de México a Texas.
Pero ¿qué sucede cuando una tradición pasa de una cultura a otra? También conversamos con la Dra. Nancy Gabriela Utley García, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), cuyo trabajo explora cómo las interacciones cotidianas a través de la frontera entre México y Estados Unidos influyen en las identidades familiares y culturales.
Puedes leer la tesis de Nancy en español aquí.
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Créditos
Conductora, escritora y productora: Natalie González Rodríguez
Productor técnico y diseñador de sonido: Adrian Villalobos
Editora: Chrissy Nguyen
Entrevista adicional con Pati Jinich: Alan Lilienthal