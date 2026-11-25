¿Qué cambia cuando una celebración cruza la frontera? Adoptar una tradición en la región fronteriza no significa simplemente copiarla. Las personas aportan sus propios recuerdos, ingredientes y motivos para reunirse.

En este episodio de Port of Entry, conocemos a personas que han hecho suyo el Día de Acción de Gracias, convirtiendo esta celebración en una oportunidad para acercar a sus seres queridos y combinar distintas tradiciones culturales alrededor de la mesa.

Para la chef Ana Paula Oviedo, de Casa Pimentela en Tijuana, la tradición comenzó cuando parte de su familia se mudó de Tijuana a San Diego, dando lugar a una celebración que reunió a familiares de ambos lados de la frontera.

1 of 4 Chef Ana Paula Oviedo poses at Casa Pimentela, in Tijuana, Mexico. Natalie González Rodríguez 2 of 4 The entrance to Casa Pimentela, featuring its gift shop boutique, in Tijuana, Mexico. Natalie González Rodríguez 3 of 4 Casa Pimentela's product selection, including wine bottles, snacks for gatherings, and ready-to-eat refrigerated meals, in Tijuana, Mexico. Natalie González Rodríguez 4 of 4 A Thanksgiving dinner table prepared by Chef Paula's family. Courtesy of Chef Paula

Para Fabiola Franco Hoffman, crecer en Mexicali significó estar rodeada de una rica mezcla de tradiciones culinarias chinas y mexicanas. Hoy, su familia celebra el Día de Acción de Gracias en ambos lados de la frontera: algunas veces se reúnen en San Diego y otras en Mexicali, donde los sabores de la cocina china se han convertido en parte de su mesa festiva.

Courtesy of Fabiola Franco Hoffman Two Peking-style turkeys from a Chinese restaurant in Mexicali, Baja California, Mexico. Courtesy of Fabiola Franco Hoffman A meal at a Chinese restaurant in Mexicali, Baja California, Mexico.

Y no es necesario crecer en una ciudad fronteriza para darle tu propio toque al Día de Acción de Gracias. La chef y conductora de televisión Pati Jinich , ganadora del premio James Beard, comparte cómo una celebración de la que nunca había escuchado se convirtió en la oportunidad perfecta para combinar las tradiciones culinarias mexicanas y estadounidenses después de mudarse de la Ciudad de México a Texas.

Pero ¿qué sucede cuando una tradición pasa de una cultura a otra? También conversamos con la Dra. Nancy Gabriela Utley García, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), cuyo trabajo explora cómo las interacciones cotidianas a través de la frontera entre México y Estados Unidos influyen en las identidades familiares y culturales.

Puedes leer la tesis de Nancy en español aquí .

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Créditos

Conductora, escritora y productora: Natalie González Rodríguez

Productor técnico y diseñador de sonido: Adrian Villalobos

Editora: Chrissy Nguyen

Entrevista adicional con Pati Jinich: Alan Lilienthal