Resultados electorales en vivo: Jim Desmond y Marni von Wilpert lideran los primeros resultados del 48.º distrito congresional.

El supervisor republicano del condado, Jim Desmond, lidera la contienda por el distrito congresional 48, con Marni von Wilpert en segundo lugar. Los dos candidatos con mayor número de votos pasarán a las elecciones generales de noviembre. Actualmente, Desmond cuenta con el 36% de los votos. Los primeros resultados muestran que la demócrata Marni von Wilpert se ubica en segundo lugar con el 20%, seguida de cerca por el concejal republicano de la ciudad de San Diego, Kevin Patrick O'Neil, con el 10.6%.

Este distrito era uno de los cinco escaños en el Congreso que estaban en manos de los republicanos y que los demócratas intentaron arrebatar en 2025 con la Proposición 50. Dicha medida electoral alteró el balance del registro de votantes en el distrito, dando ventaja a los demócratas.

De cara a noviembre, los resultados indican que es probable que se celebre una segunda vuelta entre el republicano Jim Desmond y uno de los dos principales candidatos demócratas. Esta sería una de las pocas contiendas reñidas a nivel nacional que decidirán el control de la Cámara de Representantes durante los próximos dos años.



Por qué es importante

Si los demócratas recuperan el control de la Cámara de Representantes, tendrían herramientas poderosas para supervisar y limitar a la administración Trump en temas clave como la aplicación de las leyes migratorias, la política exterior y las decisiones sobre impuestos y gasto público en los presupuestos federales.

Los demócratas han prometido poner fin a las redadas migratorias federales que han tenido como objetivo ciudades gobernadas por demócratas. Estas operaciones llegaron a San Diego hace aproximadamente un año, cuando agentes federales realizaron un operativo en Buona Forchetta, un popular restaurante del vecindario South Park.

Además, la delegación demócrata de San Diego en el Congreso exigió una supervisión más estricta de ICE tras varios tiroteos mortales protagonizados por agentes federales en otras ciudades.

Sara Jacobs dijo entonces que ICE es “una fuerza paramilitar fuera de control” y pidió que la agencia fuera desmantelada.

“Han perdido cualquier legitimidad para hacer cumplir las leyes migratorias y han perdido toda la confianza del pueblo estadounidense”, afirmó. “No nos quedaremos de brazos cruzados mientras ICE y la Patrulla Fronteriza actúan con semejante desprecio por los derechos humanos, la vida humana y el estado de derecho”.

Si los demócratas controlan la Cámara, también tendrían una influencia mucho mayor sobre presupuestos federales como la H.R. 1, conocida por el presidente Donald Trump como la “Big Beautiful Bill”, una ley que amplió significativamente los recursos para la aplicación de las leyes migratorias, redujo subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) y beneficios de Medicare y SNAP, redujo impuestos para los ricos y aumentó en billones de dólares el déficit nacional.

Los demócratas en la Cámara también han presentado resoluciones para poner fin a la guerra en Irán y bloquear la venta de armas a Israel, aunque ninguna de esas propuestas ha llegado todavía a una votación formal en el pleno.

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En cifras

El distrito congresional 48 de California fue uno de los cinco escaños en manos republicanas que se vieron afectados por la Proposición 50. El balance del registro de votantes en el distrito cambió de un 28 % de demócratas y un 42 % de republicanos —una ventaja de 14 puntos para los republicanos— a un 39 % de demócratas y un 29 % de republicanos —una ventaja de 10 puntos para los demócratas—.

Como resultado, el congresista republicano en funciones, Darrell Issa, decidió no presentarse a la reelección. Esta es la segunda vez que Issa se retira en lugar de buscar la reelección cuando el éxito parecía improbable. En su lugar, respaldó al supervisor del condado, Jim Desmond, como su sucesor.

Varios demócratas decidieron postularse en el distrito contra Desmond, lo que generó una contienda entre estos candidatos para avanzar a las elecciones generales de noviembre. Puedes leer el perfil de KPBS de todos los candidatos que se postularon en el distrito 48 en nuestra Guía Electoral.

Un vistazo al futuro

De cara a noviembre, es probable que Desmond tenga ventaja debido al equilibrio de votantes registrados en el distrito. Ross Pike, parlamentario del Club Demócrata de Fallbrook, declaró a CalMatters en abril de este año que Desmond es un "oponente formidable".

El presidente Trump también respaldó a Desmond en abril, escribiendo en redes sociales: "¡DESMOND NUNCA LOS DEFRAUDARÁ!".

Sin embargo, el respaldo de Trump no representa necesariamente un impulso para los candidatos en California en el clima político actual.

Según encuestas diarias realizadas por la firma de análisis y sondeos Civiqs, el 59% de los votantes registrados en todo el país desaprueba la gestión de Trump como presidente. Este índice de desaprobación es mayor que el que registró el presidente Joe Biden en cualquier momento de su presidencia, según Civiqs.

Una amplia mayoría, el 71%, de los encuestados en California también expresó su desaprobación, un porcentaje superior al de casi todos los demás estados, excepto Hawái, Maryland y Vermont, e igual al de Massachusetts.

En un año electoral que muchos consideran un referéndum sobre la administración Trump y sus políticas, la afiliación con el impopular presidente podría perjudicar a los candidatos republicanos más de lo que los beneficia.