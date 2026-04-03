AB 91 y el sueño de una educación accesible sin fronteras — y lo que viene después
En el episodio de hoy, el equipo de Port of Entry recuenta el camino que llevó a la creación del Proyecto de Ley AB 91 en California. Analizamos la importancia de esta nueva legislación y los retos a los que ahora se enfrenta.
Conversamos con los pioneros que ayudaron impulsar este proyecto y dejaron una huella en la en el sector educativo en la region: Mitzi Salgado, educadora y fundadora del Transfronterizo Institute; David Alvarez, asambleísta del Distrito 80 de California; y Joel Pilco, director de programas binacionales e internacionales en Southwestern College.
Este episodio muestra cómo estos líderes sumaron fuerzas para presentar la propuesta, movilizaron el apoyo de la comunidad y gestionaron, en el caso de Álvarez, un diálogo crucial con el gobernador de California, Gavin Newsom, hasta lograr la aprobación de la ley.
El AB 91 abre nuevas oportunidades para la comunidad transfronteriza, creando una vía hacia la educación asequible para quienes viven al sur de la frontera. Sin embargo, junto con este optimismo, llegan también nuevos desafíos por enfrentar.
Mencionados en este episodio:
- Proyecto de Ley en California Assembly Bill 91
- Gobernador de California Gavin Newsom
- Gobernador de Texas Greg Abbott
Escuchados en este episodio:
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Créditos
Hosts: Alan Lilienthal and Natalie González
Escritor/Productor: Julio C. Ortiz Franco
Productor Técnico/Diseñador Sonoro: Adrian Villalobos
Editora: Chrissy Nguyen
Episodios traducidos por: Natalie González and Julio C. Ortíz Franco
Directora de Programación de Audio y Operaciones: Lisa Morrisette