AB 91 y el sueño de una educación accesible sin fronteras — y lo que viene después

En el episodio de hoy, el equipo de Port of Entry recuenta el camino que llevó a la creación del Proyecto de Ley AB 91 en California. Analizamos la importancia de esta nueva legislación y los retos a los que ahora se enfrenta.

Conversamos con los pioneros que ayudaron impulsar este proyecto y dejaron una huella en la en el sector educativo en la region: Mitzi Salgado , educadora y fundadora del Transfronterizo Institute ; David Alvarez , asambleísta del Distrito 80 de California; y Joel Pilco , director de programas binacionales e internacionales en Southwestern College .

Este episodio muestra cómo estos líderes sumaron fuerzas para presentar la propuesta, movilizaron el apoyo de la comunidad y gestionaron, en el caso de Álvarez, un diálogo crucial con el gobernador de California, Gavin Newsom, hasta lograr la aprobación de la ley.

El AB 91 abre nuevas oportunidades para la comunidad transfronteriza, creando una vía hacia la educación asequible para quienes viven al sur de la frontera. Sin embargo, junto con este optimismo, llegan también nuevos desafíos por enfrentar.

Mencionados en este episodio:



Escuchados en este episodio:



Redes sociales y contacto

De KPBS, Port of Entry cuenta historias que cruzan fronteras. Para escuchar más historias visita www.portofentrypod.org

Facebook: www.facebook.com/portofentrypodcast

Instagram: www.instagram.com/portofentrypod

Puedes apoyar nuestro podcast en www.kpbs.org/donate, escribe en la sección de regalos (gift section) “Port of Entry” y como agradecimiento podrás recibir un regalo.

Si tu empresa u organización sin fines de lucro desea patrocinar nuestro podcast, envía un correo a corporatesupport@kpbs.org

Nos encantaría recibir tu retroalimentación, envíanos un mensaje al 619-500-3197 o un correo a podcasts@kpbs.org con tus comentarios y/o preguntas sobre nuestro podcast.

Créditos

Hosts: Alan Lilienthal and Natalie González

Escritor/Productor: Julio C. Ortiz Franco

Productor Técnico/Diseñador Sonoro: Adrian Villalobos

Editora: Chrissy Nguyen

Episodios traducidos por: Natalie González and Julio C. Ortíz Franco

Directora de Programación de Audio y Operaciones: Lisa Morrisette

