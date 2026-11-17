El más reciente de una serie de arrestos virales realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en San Diego está provocando peticiones para modificar las políticas en la ciudad.

En el arresto llevado a cabo por el ICE el viernes pasado, se vieron involucrados un hombre y su hija adolescente.

Un video, captado por una cámara de seguridad residencial, muestra a un vehículo sin distintivos oficiales colocándose frente a una camioneta y chocando contra ella en el vecindario de Oak Park, en San Diego.

Monica Ortega, de 18 años, aparece en escena y levanta las manos mientras se acerca al vehículo. Su padre, Alan Ortega Meneses, se encuentra dentro de la camioneta. Un agente del ICE rodea el vehículo, la empuja hacia el suelo y se dirige hacia la camioneta del padre.

Ella se pone de pie y avanza. El agente se da la vuelta, la señala y le grita órdenes; luego, vuelve a empujar a Ortega contra el suelo y saca un arma. Primero apunta hacia el vehículo y, después, hacia ella.

Luego, el agente cambia a una pistola de descargas eléctricas (taser), y dos hombres esposan a Ortega mientras ella grita. Según relató, su hermana de 11 años presenció todo desde cerca.

"Solo lloraba; no lograba entender lo que estaba pasando", contó a KPBS por teléfono. "Mis vecinos y mi comunidad curaron mis heridas. Salieron con un botiquín de primeros auxilios y me atendieron".

El incidente con el ICE fue publicado en internet por el activista e influenciador en redes sociales Arturo González. Ortega describió su interacción con el Departamento de Policía de San Diego, cuyos agentes llegaron al lugar poco después.

"Cuando llegó el oficial, se acercó directamente a mí... pero, mientras yo le respondía, simplemente se dio la vuelta y se marchó a mitad de la conversación; recuerdo que sentí un vuelco en el corazón", relató. "Pensé: "Esta persona, que se supone que está aquí para protegernos y servirnos, no muestra ningún interés"; puso los ojos en blanco y se alejó".

En una declaración sobre el incidente, el Departamento de Policía de San Diego (SDPD, por sus siglas en inglés) informó que “recibió una llamada de un hombre desconocido… referente a una colisión entre dos vehículos con posibles heridos en la cuadra 3900 de la calle 58”.

El departamento indicó que los agentes permanecieron en el lugar durante poco menos de media hora.

“Aproximadamente cinco agentes y un sargento acudieron al lugar”, señaló el comunicado del SDPD. “El incidente con los agentes federales ocurrió antes de la llegada del SDPD, y dichos agentes ya no se encontraban en el sitio cuando llegaron los oficiales”.

El suceso tuvo lugar en el distrito del concejal Sean Elo-Rivera, quien se reunió el sábado con la familia de Ortega y sus vecinos.

"La confianza se está erosionando. Escuché esto a raíz de los sucesos del viernes. Los agentes del ICE llevaban chalecos que decían "policía", señaló Elo-Rivera.

Ahora, ha instado al alcalde Todd Gloria a emitir directrices municipales en respuesta a la detención efectuada por el ICE.

Elo-Rivera solicita que se haga pública la presencia del Departamento de Policía de San Diego en este tipo de incidentes. Pide que se publique un informe en un plazo de tres días hábiles cada vez que el departamento intervenga en una situación en la que se encuentren presentes agentes federales de inmigración.

Asimismo, solicita que el departamento ayude a las familias a localizar a sus seres queridos tras una detención realizada por el ICE.

"La petición es muy sencilla", afirmó Elo-Rivera. "Se trata de informar públicamente sobre por qué estuvieron allí, cuánto tiempo permanecieron en el lugar y qué hicieron, para que la ciudadanía sepa que no estaban colaborando con el ICE para separar familias y causar estragos en nuestra ciudad".

Personal de la oficina del alcalde indicó que se comprometieron a implementar ambas solicitudes durante la reunión del concejo municipal celebrada el lunes.

El año pasado, el Concejo aprobó una ordenanza con el fin de limitar la cooperación entre el Departamento de Policía de San Diego (SDPD, por sus siglas en inglés) y los agentes federales que llevan a cabo las medidas migratorias de la administración Trump.

En las últimas semanas, Elo-Rivera acusó públicamente al jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, de falta de transparencia respecto a este asunto. En respuesta, Wahl se comprometió a presentar informes con mayor frecuencia ante el Concejo Municipal cada vez que los agentes sean requeridos en situaciones en las que intervengan agentes federales de inmigración.

En una declaración sobre el arresto, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señaló: “El 13 de noviembre de 2026, el ICE detuvo a Alan Ortega Meneses, un extranjero indocumentado con antecedentes penales originario de México, durante una operación de control migratorio dirigida en San Diego, California”.

El comunicado añadió que la hija de Meneses interfirió con los agentes e ignoró reiteradamente sus órdenes de apartarse.

“Tras agredir físicamente a los agentes e intentar alcanzar el arma de uno de ellos, fue detenida. Al mismo tiempo, Meneses embistió con su vehículo un automóvil oficial y, posteriormente, intentó utilizar su vehículo para agredir a los agentes. Tras negarse a acatar las órdenes y ser visto intentando alcanzar algo debajo de su asiento, los agentes recurrieron a su capacitación para controlar la situación de manera segura y proceder al arresto de Meneses”, indicó el comunicado del DHS.

Ortega cuestiona esa versión de los hechos.

El DHS también afirmó que Meneses tiene un extenso historial delictivo. KPBS no encontró registros en el Tribunal Superior de San Diego que vincularan su nombre con los presuntos delitos antes del momento de la publicación.

Se ha organizado una recaudación de fondos en línea para ayudar a la familia a cubrir los honorarios de los abogados del padre, así como los gastos del hogar.