El niño haitiano de 8 años que fue puesto bajo custodia hace dos semanas se ha reunido con su familia.

El menor, que cursa el tercer grado, fue devuelto a su familia el lunes alrededor de la 1 de la tarde.

El congresista Juan Vargas (demócrata por San Diego), quien encabezó las gestiones para exigir el regreso del niño, estuvo presente cuando este fue puesto en libertad y entregado a su familia. Vargas señaló que esto nunca debió haber ocurrido.

"Se me parte el corazón al pensar en lo que tuvo que soportar", dijo Vargas. "Afortunadamente, ahora está de nuevo con su familia, sus compañeros de clase y su comunidad. Gracias a todos los que exigieron libertad y justicia para este niño, incluida la organización Haitian Bridge Alliance".

Guerline Jozef, cofundadora y directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance, señaló que el tío se mostró profundamente conmovido durante el reencuentro.

"Cuando el niño bajaba las escaleras y lo vimos, el tío dejó salir todo el dolor que había estado conteniendo; ambos corrieron el uno hacia el otro y se abalanzaron el uno sobre el otro" relató. "Cayeron al suelo y empezaron a revolcarse en él".

El video del momento en que el niño fue puesto bajo custodia provocó indignación a nivel nacional. La delegación demócrata de San Diego al completo, junto con los dos senadores de California, enviaron una carta al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., exigiendo la devolución del menor.

El concejal de la ciudad de San Diego, Sean Elo-Rivera —quien fue el primero en publicar en Instagram sobre la detención del menor—, señaló que la situación no debería haber llegado a ese punto.

"Creo que todos deberíamos preguntarnos si podemos aceptar el statu quo, en el que es necesario realizar semejante esfuerzo tan solo para averiguar dónde se encuentra el niño después de que se lo han llevado", afirmó. "No creo que la mayoría de la gente desee algo así".

Elo-Rivera explicó que dio a conocer el caso deliberadamente para asegurarse de que el alumno de tercer grado no terminara perdido dentro del sistema.